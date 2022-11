'Profissão Repórter' exibe denúncia envolvendo política e repercute na web

O programa Profissão Repórter já é um velho conhecido dos brasileiros, principalmente quando o assunto é exibir denúncias. Nesta terça-feira (1°), Caco Barcellos mostrou uma reunião com pessoas que recebem o benefício do programa Auxílio Brasil e conseguiu flagrar um suposto esquema de compra de votos na cidade de Coronel Sapucaia, município de Mato Grosso do Sul.

Tudo ocorreu na última semana do segundo turno das eleições de 2022. Uma moradora conversou com a reportagem e revelou que a reunião oferecia dinheiro em troca de votos. Caco Barcellos ainda recebeu uma ligação de um suposto morador que estaria disposto a alertar o repórter a sair da cidade devido ao teor da matéria.

A reportagem movimentou as redes sociais e muitos telespectadores, além dos internautas, ficaram chocados com o esquema feito pelo prefeito da cidade. "Profissão repórter é essencial para o Brasil", comentou um seguidor. "As eleições de 2022 mostrando de tudo e mais um pouco", escreveu outro internauta.