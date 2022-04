Profissionais de nível técnico são preparados para novas demandas do mercado de trabalho

A chegada de tecnologias cada vez mais avançadas na indústria tem exigido novas competências dos profissionais que atuam na área. Máquinas inteligentes, robôs e softwares robustos são exemplos de ferramentas que têm dado forma à Indústria 4.0. Tendo em vista as rápidas mudanças que vem acontecendo no setor, Cleriston Correia, que atua em eletrotécnica, resolveu buscar uma capacitação que o ajudasse a atualizar os conhecimentos da profissão e se preparar para as novidades. “Como já estava trabalhando, senti que o ideal seria identificar um curso que se encaixasse nos meus horários e me permitisse essa atualização que me ajudaria a não ficar pra trás, diante dos novos desafios da indústria. Foi assim que conheci o pós-técnico do SENAI”, explica.

A escolha de Cleriston foi pelo curso “Indústria Avançada”, que tem como foco preparar profissionais para atuar na digitalização e aperfeiçoamento de processos automatizados, aplicando as chamadas tecnologias habilitadoras, como internet das coisas, simulação e robótica colaborativa, para atingir os mais altos níveis de maturidade da Indústria 4.0. “O que mais me chamou a atenção foi a dedicação e disponibilidade dos professores para que os alunos aprendam de verdade e não saiam com dúvidas”, aponta. “A dinâmica das aulas me agradou muito, agreguei diversos conhecimentos que já estou aplicando no dia a dia da empresa e saí do curso já me sentindo preparado para lidar com as demandas da indústria”, completa.

Pensado para fortalecer a atuação e atualizar competências dos profissionais para os novos desafios do mercado de trabalho, os cursos pós-técnicos do SENAI BAHIA estão com inscrições abertas. Entre as opções de qualificação que tem previsão de conclusão em até 11 meses estão, construção de modelos digitais – BIM, gestão integrada de QSMS e responsabilidade social, indústria avançada, planejamento de manutenção industrial, projetos industriais e sistemas fotovoltaicos.

De acordo com a gerente da escola técnica SENAI CIMATEC, Tatiana Ferraz, os cursos pós-técnicos contam com a medida certa de teoria, sem perder o foco na prática, como já é a marca das capacitações disponibilizadas pelo SENAI, e agora estão disponíveis em toda a Bahia. “Temos uma preocupação em dar aos profissionais as ferramentas que o mercado pede, por isso os cursos têm uma ênfase na parte prática e são ideais para quem busca uma qualificação rápida”, explica.

“Além do formato híbrido, os cursos também estão disponíveis de forma remota, com apoio de plataformas que permitem ao aluno aprender diretamente nos softwares utilizados pelas empresas e com todo o acompanhamento da nossa equipe de docentes”, diz.

Novas tecnologias

A construção civil é um exemplo de setor que tem avançado cada vez mais rapidamente em termos de inovações tecnológicas. Pensando na atualização dos profissionais que não querem ficar de fora das novas oportunidades de trabalho, o SENAI BAHIA desenvolveu o pós-técnico em Construção de Modelos Digitais – BIM.

Segundo o gerente da área de construção civil do SENAI, Carlos Bomfim, o BIM já tem atuado como um filtro do mercado. “O BIM permite criar plantas de construção inteligentes, inserindo informações úteis como insumos, metragem e espessura, em cada parte dessa planta, permitindo resultados muito mais precisos nos projetos”, aponta.

“Hoje as empresas buscam esse conhecimento dos profissionais do mercado e o próprio poder público incentiva essa tecnologia, por isso a importância da atualização de quem está no setor. No pós-técnico SENAI BAHIA, o profissional tem todo o suporte para atuar com essa tecnologia e se destacar no mercado”, diz.

Outras informações sobre os cursos pós-técnicos estão disponíveis em postecnicosenaiba.com.br.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.