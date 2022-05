Profissionais do Hospital Espanhol são homenageados com asas de anjos em painel

Na Semana da Enfermagem, comemorada de 12 a 20 de maio, os heróis da saúde do Hospital Espanhol ganharam um painel com asas de anjos pintadas, de 2,20m X 1,50m, que foi fixado na parede de um corredor do 1º andar, como cenário para realização de fotos pessoais.

“No primeiro ano de funcionamento do Hospital, eu ainda era Coordenadora de Enfermagem e tive um sonho em que pintávamos, numa parede ao ar livre, um painel com asas de anjos para que os colaboradores tirassem fotos. E eles apareciam gratos e felizes, tirando suas fotos. Na época, por causa da alta demanda da assistência e por falta de local adequado, adiamos a ideia. Agora, decidi colocar em prática, como um presente na Semana da Enfermagem e, também, como forma de agradecimento e reconhecimento por todo o trabalho da equipe. Foi um sucesso! Me surpreendi com as filas que foram formadas para fazerem as fotos e o grande número de publicações em redes sociais. Sinal do quanto gostaram.” Quem explica a origem e o porquê do painel angelical, mas de grande força motivacional e de reconhecimento profissional, é a Gerente Operacional do HE, a enfermeira Claudiana Pereira, responsável pela ação.

(Divulgação/HE)

Com todo o cuidado de higienização necessário, numa unidade hospitalar de atendimento para pacientes Covid, por orientação do SCIH – Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, o painel, que é feito de tecido, foi revestido de plástico para possibilitar sua desinfecção.

Os profissionais da saúde tiveram os seus trabalhos comparados aos de anjos da guarda durante a pandemia, e agora são eternizados em imagens que passam a fazer parte da história de cada um e que serão contadas para as próximas gerações.

“Quando eu vi a minha foto no painel de asas, me senti inundada de um sentimento de orgulho e gratidão da nossa classe e de todos os meus colegas que estão aqui comigo, nestes dois anos. E eu faria tudo de novo, com todos os riscos, as abdicações, sacrifícios de meus filhos e marido, perdas e vitórias, sofrimentos e alegrias. Hoje, eu sou um ser humano muito melhor. O aprendizado de vida vai além da enfermagem! Nosso ânimo foi motivado com este painel. E enquanto a saúde precisar de mim, estarei disponível e motivada para trabalhar", comentou a enfermeira Rebeca Nunes, Coordenadora das Enfermarias do HE.

Roquelina Uzêda, 54 anos, funcionária pública, foi paciente do Hospital Espanhol, em março de 2021, por 22 dias, dos quais 12 passou intubada. A sua gratidão pela equipe do HE é tamanha que ela mantém contato com alguns profissionais até hoje. E, desde a sua internação que os chamava de “meus anjos”. Algumas fotos de “seus anjos” no painel foram enviadas para ela que reagiu com a emoção e a gratidão: “Minha fala se concretizou. Vocês agora têm asas de verdade. Merecidas! E serão para sempre meus anjos, aqui na terra”.

Para Claudiana Pereira, não podemos comparar um profissional de saúde com um anjo. “Mas podemos comparar um profissional de saúde, como um instrumento de Deus. A gente trabalha para aliviar as dores e procurar trazer paz para o coração dos aflitos. Então as asas simbolizam muito bem o que é divino, no humano. E seres humanos também realizam ações divinas, trazendo conforto e acolhendo os que precisam”, definiu ela.