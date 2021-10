Programa Atitude leva pautas de interesse da juventude periférica para a rádio

O primeiro programa do rádio baiano voltado exclusivamente para os jovens da periferia entra no ar no próximo domingo (10), a partir das 20h. Exibido na Bahia FM (88.7), o programa Atitude terá uma linguagem simples e direta, e será apresentado, semanalmente, no formato de talk show.

Em meio a uma programação musical diferenciada, o Atitude vai trazer conteúdos e serviços que valorizem pautas positivas, como empreendedorismo, afro-inovação, moda, gastronomia e humor. ‘Veio da periferia’, ‘Som do gueto’, ‘Que resenha’ e ‘Na larica’ são os quadros que vão fazer parte da atração dominical.

O time que toca o projeto vem das periferias de Salvador e Região Metropolitana. Nascida e criada entre os bairros do Cabula e Itinga, Gleice Silva, mais conhecida como Gueu, tem 21 anos, é estudante de Publicidade e Propaganda e, atualmente, atua na área de marketing e eventos da Rede Bahia. Foi a partir do seu trabalho no setor que surgiu a ideia de montar o Atitude.

Acesse o CORREIO AFRO aqui

Jovem, de periferia, negra e ciente de que muitas vezes faltam oportunidades para a juventude em diversos ramos do entretenimento, ela destaca a emoção da estreia nesta semana.

“Estou sem palavras para descrever o que estou sentindo. Com certeza participar do Atitude será uma grande experiência na minha vida. Além disso, vou estar bem acompanhada, né? Então, eu só levanto a mão para o céu e agradeço todos os dias”, afirmou Gueu.

Além dela, Pedro Martins, 27, nascido e criado no Bairro do Nordeste de Amaralina, estará na bancada do programa. Pedro é formado em Rádio e TV, atua ativamente na comunidade em que reside e atualmente é diretor de Produção e Repórter no site NORDESTeuSOU.

“Estou muito feliz pelo convite. Este programa vai trazer espaço a diversos jovens através da nossa voz e, para mim, que sempre sonhei em participar de programa de rádio, é a realização de um sonho. Vou com toda energia entregar o meu melhor e aprender a cada dia com todos da equipe também”, disse Pedro.

Quem completa o trio é o publicitário e empreendedor social, Jefferson Borges, 30. Cria da ONG Cipó Comunicação Interativa e Fundador do NORDESTeuSOU, primeiro Portal Comunitário de Salvador, Jeff é apaixonado por rádio e atua no núcleo de rádios da Rede Bahia como produtor de conteúdos digitais. A partir de domingo, vai dar muita voz ao Atitude.

“A partir agora a periferia, de fato, vai ganhar força no rádio baiano, afinal de contas, ela só pode ser bem representada por quem vive nela. É um orgulho fazer parte desse time, onde me sinto representado com o poder de fala de três jovens negros da periferia de Salvador”, afirmou Jeff.

Quadro

No ‘veio da periferia’, o público vai conferir exemplos de jovens de dentro das comunidades que possam servir de inspiração, seja no empreendedorismo, na música, em ações sociais, dança, tecnologia. No ‘som do gueto’, artistas e grupos periféricos vão se apresentar para ganharem espaço dentro do rádio local.

Já no ‘Que resenha’, grandes figuras das comunidades que fazem stand up humorístico poderão mostrar os seus talentos. E, o ‘Na larica’ vai trazer cozinheiros (as) ou restaurantes pequenos que ainda não têm visibilidade, mas já fazem sucesso nos seus bairros.