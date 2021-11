Programa de aceleração para afroempreendedores é lançado na Bahia

Estão abertas as inscrições para o “Eu quero poder também”, projeto de aceleração para afroempreendedores criado pela agência Preta Comunicação com o objetivo de compartilhar conhecimentos que poderão ser aplicados no dia-a-dia dos negócios comandados por pessoas negras. O programa, que é gratuito, acontecerá entre os dias 27 de novembro e 18 de dezembro, sempre aos sábados, a partir da 9h, através da plataforma Zoom.

“O nome do projeto vem da música Alienação, de Mário Pam e Sandro Teles. A ideia é que a palavra poder não seja lida apenas no sentido força ou influência, mas também no sentido de ter acesso: acesso ao conhecimento, acesso às oportunidades, acesso à prosperidade em seus negócios e carreiras. O intuito não é oferecer formação profissional, mas dar a essas pessoas noções básicas para que possam tocar as suas iniciativas de forma correta porque, apesar de sermos a maioria entre os empreendedores, ainda somos os que menos faturam, os que menos conseguem crédito e os que menos têm capacitação”, explica Haron Soares, sócio da Preta Comunicação.

Planejamento de comunicação, gestão de anúncios para redes sociais, aplicativos e ferramentas para produção de conteúdo para a internet são os temas das oficinais que serão comandadas pela equipe da agência, além do storymaker Alisson Brito e do criador de conteúdo digital Ismael Carvalho. As pessoas interessadas em participar devem fazer a inscrição através do link https://bit.ly/euqueropodertambem até o dia 25 de novembro. As vagas são limitadas.

Confira a programação completa do programa:

27/11: Planejamento de comunicação: Jamily Silva, Giulina Brandão e Anderson Sena - Equipe Preta comunicação

04/12: Noções básicas de gestão de anúncios para redes sociais: Haron Soares – Equipe Preta Comunicação

11/12: Aplicativos para produção de conteúdo para internet: Alisson Brito - storymaker e designer gráfico

18/12: Roteirização e produção de vídeos para a internet: Ismael Carvalho – criador de conteúdo digital