Programa de intercâmbio para jovens empreendedores nos EUA tem inscrições abertas até 25 de fevereiro

Jovens empreendedores e líderes da sociedade civil do Brasil podem participar de um programa de seis semanas focado na área de empreendedorismo comercial e social, nos Estados Unidos. Promovido pelo Departamento de Estado dos EUA, o programa de bolsas Iniciativa Jovens Líderes das Américas (YLAI, na sigla em inglês), deverá acontecer entre 11 de outubro a 19 de novembro deste ano.

As inscrições estão abertas até 14h do dia 25 de fevereiro. O programa leva jovens líderes promissores de países da América Latina, Canadá e Caribe todos os anos para os EUA, para que possam expandir suas habilidades de liderança e empreendedorismo e suas redes de contatos. No projeto, são realizados workshops de desenvolvimento de habilidades e oportunidades para troca de experiências.

Ao todo, mais de 750 participantes de edições anteriores do YLAI mantêm uma rede coesa na América Latina, Caribe e Canadá com o objetivo de apoiar os esforços uns dos outros, melhorar seus próprios empreendimentos, compartilhar boas práticas e colaborar para reduzir a lacuna de oportunidades, além de contribuir para a prosperidade econômica em suas comunidades.

Para participar, é preciso ter entre 25 e 35 anos na data de início do programa; morar no Brasil; ter um histórico de crescimento de seu próprio negócio ou empreendimento social por pelo menos dois anos e ter proficiência em leitura, redação e conversação em inglês. As candidaturas podem ser feitas através do site ylai.state.gov/apply a partir de 19h do dia 21 de janeiro de 2021. Dúvidas sobre a inscrição: apply.ylaifellowship@irex.org.