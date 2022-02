Programa de qualificação em revenda tem inscrições gratuitas em Salvador

Estão abertas as inscrições para a nova edição do “Juntos no Corre”, programa gratuito de qualificação em revenda realizado pela Wakanda Educação Empreendedora e a Santa Helena, indústria do segmento alimentício, que tem o objetivo de estimular o empreendedorismo e a geração de renda para jovens estudantes - ensino médio, curso técnico ou faculdade - maiores de 18 anos. Para participar, é necessário realizar a inscrição através do site https://bit.ly/inscriçãojuntosnocorre até o dia 13 de fevereiro.

CEO da Wakanda Educação Empreendedora, Karine Oliveira diz que o empreendedorismo é um caminho para sobreviver com dignidade e com a pandemia se tornou o único possível para muita gente que precisa colocar a comida na mesa, sustentar suas famílias.

"Na segunda edição, nosso objetivo é alcançar mais pessoas que estão querendo começar a empreender, dando acesso ao conhecimento sobre planejamento, finanças e vendas no ambiente digital, para que elas possam iniciar de maneira organizada e estruturada”, explica a CEO.

O programa é dividido em fases. Na primeira, os participantes selecionados terão acesso a 3 módulos - um por semana - com conteúdos que envolvem teoria e prática, incluindo desafios que funcionarão como uma espécie de competição entre os participantes: o “Pega Visão”, sobre gestão financeira; “Corre pro digital”, sobre vendas no ambiente digital e “Gestão Barril Dobrado”, sobre planejamento do negócio.

Na segunda etapa, os classificados participarão de mentorias para potencializar os conhecimentos adquiridos e cumprir novos desafios. Na fase final, os 25 participantes que obtiverem melhor desempenho terão acesso a vários benefícios, como uma loja virtual oficial, acesso aos produtos Santa Helena com preços especiais e acompanhamento durante três meses com a equipe da Wakanda.

CEO da Santa Helena, dona de marcas como a Paçoquita e Mendorato, Renato Feliz Augusto diz que a empresa oferece a oportunidade de capacitação profissional aos jovens através dessa iniciativa, fortalecendo seu posicionamento de responsabilidade social corporativa e apoio ao desenvolvimento econômico regional.