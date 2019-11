Programa de qualificação oferece 700 vagas para cursos de inglês e espanhol em Salvador

Salvador passará a contar com um programa de qualificação profissional que será lançado nesta terça-feira (12), às 14h. A iniciativa ofertará diversos cursos de qualificação, entre eles 700 vagas para língua inglesa e espanhola, e tem como meta beneficiar 2.420 trabalhadores soteropolitanos.

Os interessados em participar do Programa Qualifica Salvador devem ir até a sede do SIMM, no bairro do Comércio (Rua Miguel Calmon, 506, Edifício Ouro Preto), e levar a documentação exigida: RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade.

Promovido pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer (Semtel), o programa terá parcerias do Senai e Senac e receberá um investimento de quase R$1,5 milhão.

Todos os detalhes do Programa Qualifica Salvador serão apresentados nesta terça pelo prefeito ACM Neto e pelo titular da Semtel, Alberto Pimentel. A cerimônia será às 14h, na sede do SIMM.