Programa discute oportunidades de investimentos no Litoral Norte

Há muitos anos, a regiãO do Litoral Norte da Bahia vive um processo de expansão econômica, com a implantação de empreendimentos turísticos e imobiliários. Acontece que com a pandemia do coronavírus, muitas famílias buscaram a região como residência ou mesmo temporada, impulsionando o processo de desenvolvimento do mercado imobiliário por lá.

Esse movimento de pessoas da capital, que transformaram as suas casas de veraneio em primeiras residências, já impactou no surgimento de uma nova infraestrutura naquela região. Saúde e educação são setores que vêm crescendo, por exemplo. O surgimento de novos serviços significa, também, geração de novos empregos, notadamente, neste momento, na construção civil. O boom do Litoral Norte é um mundo de possibilidades se abrindo.

Nesta quinta-feira (28), o programa Política & Economia vai falar sobre as oportunidades de investimentos criadas no Litoral Norte a partir de 2020. O jornalista Donaldson Gomes, apresentador do programa que vai ao ar às 18h no Instagram do correio (@correio24horas) recebe os empresários José Augusto Tanajura Filho, da Jequitibá Contrutora e Leopoldo Leão, da Leão Construtora.

O Boom do Litoral Norte é uma realização do jornal Correio com o patrocínio do Iberostar e da Prima Empreendimentos.





