Programa estimula vendas delivery para driblar os prejuízos do coronavírus

Visando driblar os prejuízos provocados pelas medidas de isolamento social, determinadas por lei e que são essenciais nesse momento para contenção da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, microempreendedores do Programa Agente de Empreendedorismo tem investido nas vendas com entrega delivery. Para orientar os pequenos empresários de Salvador sobre o novo formato de negócio, as equipes do Programa estão enviando diariamente conteúdo informativo em grupos de WhatsApp e redes sociais, além de manter contato diário, através de ligações telefônicas para acompanhar o serviço.

A iniciativa - desenvolvida pela prefeitura em parceria com o Parque Social - já realizou mais de 16 mil atendimentos em um ano e um mês de atuação, incluindo empreendedores e potenciais novos pequenos empresários. Entre os beneficiados da ação está o vendedor de pasteis Raul Alves, 34 anos, que há quatro anos vive do comércio de salgados. Ele conta que antes da pandemia, montava um estande, na Rótula da Feirinha, nas Cajazeiras X, onde vendia as iguarias. No entanto, depois das medidas de isolamento, teve que suspender o atendimento e montar um serviço de entregas em domicílio.

“A gente resolveu pegar nossas redes sociais e divulgar o delivery. E não é que tem dado certo. Graças a Deus temos conseguido honrar nossos compromissos e quando tudo isso passar, vamos seguir as entregas em domicílio”, diz ele.

Para ofertar o serviço, Raul precisou contratar um motoboy, que leva os pedidos às casas dos clientes de segunda a sexta-feira, das 17h às 22h e aos sábados e domingos, das 17h às 23h. Os pedidos - que antes eram feitos de maneira presencial - agora são realizados pela rede de Instagram @ops_nidepastel ou ainda pelos números de WhatsApp (71) 98882-7150/98539-1715.

Dicas virtuais

Segundo ele, todas as dicas e informações que chegam pelos grupos criados pelo Programa Agente de Empreendedorismo tem sido de grande valia. “Todos os dias o pessoal tem nos orientado com dicas de higiene, além de fornecer técnicas para entregar em domicílio. Tudo que recebo nas redes tem sido muito útil”, salienta o microempreendedor.

De acordo com a coordenadora do programa, Maiana Brandão, desde o início da pandemia a equipe de trabalho do Agente de Empreendedorismo têm pensado em estratégias que possam estimular os microempreendedores. “Temos tentado fazer um trabalho remoto. Montamos grupos e diariamente a gente envia conteúdo voltado para as vendas nesse momento de crise. Além disso, temos feito muitas ligações para dar suporte. Sabemos que muitos dos nossos microempreendedores sobrevivem dos seus negócios, por isso, a gente não pode parar, então sugerimos o delivery que tem dado muito certo”, destaca.

O Programa atua com 90 agentes de empreendedorismo que trabalham presencialmente em 51 bairros da capital baiana, com intuito de estimular a cultura do empreendedorismo nas comunidades. Até agora, o grupo de trabalho foi responsável por 16 mil atendimentos. Além disso, mais de 4 mil pessoas já foram encaminhadas ao Credamigo, linhas de microcréditos Solidário do Banco do Nordeste. Os interessados em mais informações devem entrar em contato com a Coordenadora do Programa Agente de Empreendedorismo, Maiana Brandão através do telefone (71) 98112-9917.