Programa licita novas obras de requalificação náutica na Baía de Todos-os-Santos

Uma nova licitação do Prodetur Nacional Bahia foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado (29). O lote 3 contempla intervenções em quatro localidades da Baía de Todos-os-Santos. A iniciativa de requalificação náutica, através do programa financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e executado pela Secretaria do Turismo do Estado da Bahia (Setur), prevê obras em Cacha Prego, Jaguaripe, Bom Jesus dos Passos e Mutá.

Para a base náutica de Cacha-Pregos (Vera Cruz), estão previstas obras de requalificação e implantação da ponte de acesso; ponte móvel; flutuante para atracação; urbanização com projeto paisagístico, bancos fixos e iluminação pública; galpões com 11 vagas secas e píeres com 41 vagas molhadas; oficina para manutenção de embarcações, depósitos e pátio de serviços; rampa de acesso ao mar; sanitários e vestiários; terminal com recepção, lanchonete, bilheteria e sanitários e posto para abastecimento de embarcações.

O atracadouro de Mutá (Jaguaripe) e o terminal turístico de Jaguaripe contarão com obras de requalificação e implantação da ponte de acesso, ponte móvel; flutuante para atracação e urbanização com projeto paisagístico, bancos fixos e iluminação pública.

Já as intervenções no terminal turístico de Bom Jesus dos Passos (Salvador) contemplam, além da ponte de acesso, ponte móvel e flutuante para atracação, um terminal com recepção, lanchonete, bilheteria e sanitários.

Para o chefe de gabinete, Benedito Braga, as obras promoverão melhorias substanciais nos terminais náuticos, contribuindo para o conforto e segurança dos usuários. “Prover infraestrutura adequada é um dos importantes passos para impulsionar o turismo náutico da Baía de Todos-os-Santos, atraindo cada vez mais visitantes para conhecer os atrativos naturais e culturais desta riquíssima região”, afirma Braga.

A abertura das propostas está marcada para o dia 7 de abril de 2020, às 10h. Clique aqui para obter o edital e mais informações.