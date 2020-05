Programa 'Mais e Melhor' estimula o aprendizado em casa durante a pandemia

Alunos de escolas municipais de Camaçari aderiram ao programa Mais e Melhor Educação: em Casa, desenvolvido para manter os estudantes em atividade durante o período de isolamento por conta da pandemia do novo coronavírus.

Através da plataforma inserida no site da Secretaria de Educação de Camaçari, os estudantes têm acesso a diferentes conteúdos que auxiliam na aprendizagem, como textos, imagens, animações, vídeos e jogos.

Pai do estudante João Victor Mezacapa Santos, do 5º ano da Escola Municipal Monteiro Lobato, José Mário Souza Santo aprovou a medida.

"Está sendo uma ótima iniciativa da prefeitura para com os nossos filhos, muito bem organizado esse projeto da Secretaria de Educação do nosso município. Quero agradecer e dar os meus parabéns pela iniciativa de todos vocês", disse ele.

A cada semana, o projeto apresenta um tema diferente. Neste segundo ciclo, o objeto de estudo será “Identidade: o sujeito e seu lugar no mundo”. A ideia é fazer os estudantes desenvolverem o autoconhecimento e a atitude de empatia com as pessoas da família, de modo que possam reconhecer e respeitar as diferenças, assumindo uma posição de maior autonomia frente aos desafios da vida.