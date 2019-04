Programa municipal pretende fazer até 300 cadastros para o Bolsa Família por dia

Mãe de sete filhos, a vendedora ambulante Luzia Ivane Moreira, 57 anos, consegue listar para onde vai o auxílio do Bolsa Família que recebe mensalmente: do botijão de gás a um remédio ou até um caderno para os rebentos. Dos sete filhos, seis moram com ela – incluindo um adolescente de 16 anos com necessidades especiais.

“É um suporte que é muito bem-vindo porque a dificuldade das pessoas de baixa renda é muito grande. No meu caso, tudo que recebo é para os filhos”, contou Luzia, na manhã desta quinta-feira (25). Ela tinha ido à Praça Municipal, no Centro Histórico, depois que ficou sabendo do lançamento do projeto Sempre na Comunidade, que vai realizar, diariamente, 300 inscrições e atualizações cadastrais para benefícios sociais como o Bolsa Família.

A estrutura do projeto – um micro-ônibus e uma van equipados – foi apresentada pelo prefeito ACM Neto e pelo titular da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), Léo Prates. Segundo o prefeito, a ideia é que o projeto, de forma itinerante, vá aos principais bairros da cidade para fazer o cadastramento para todos os programas sociais.

“Hoje trabalhamos com o CadÚnico, que é uma única base de dados onde cada pessoa fica cadastrada e, a depender da condição, tem direito e acesso a determinado programa social, como Bolsa Família. A ideia é manter atualizados os cadastros de maneira permanente e, além disso, fazer a busca ativa das famílias que têm direito a esses benefícios e que ainda não estão recebendo por vários motivos”, disse o prefeito.

Com investimento de R$ 600 mil nos veículos, o Sempre na Comunidade será levado, logo nos próximos dias, aos bairros de Paripe, São Cristóvão, Periperi, Plataforma, Fazenda Grande do Retiro e Itapuã. O cronograma final deve ser divulgado em breve, mas, de acordo com a prefeitura, o projeto vai passar por todas as regiões de Salvador, de forma gradual.

Prefeito ACM Neto conhece veículo que vai percorrer os 10 dez maiores bairros de Salvador (Foto: Valter Pontes/Secom)

O micro-ônibus é adaptado com acessibilidade, além de ter sanitários e rede logística. “Os veículos vão até à comunidade, pois sabemos que, às vezes, a pessoa sequer tem informação ou dinheiro do transporte para chegar à Sempre. Está sendo invertida a lógica: em vez de a pessoa ir à prefeitura, é a prefeitura quem vai até a pessoa”, completou Neto.

Milhares de famílias

Atualmente, em Salvador, cerca de 330 mil famílias estão cadastradas para receber o Bolsa Família. Todos os beneficiários precisam estar com o cadastro atualizado, para não deixar de receber o auxílio. A medida do governo federal é para evitar possíveis fraudes.

Foi por isso que a vendedora ambulante Luzia Moreira tentou ir à Praça Municipal.

“Vim me informar sobre o recadastramento, porque esse é um benefício muito importante para quem precisa. Infelizmente tem gente que não precisa tanto e acaba fazendo coisa errada”, critica Luzia.

Além dos já cadastrados, a Sempre estima que outras 200 mil famílias soteropolitanas se enquadrem nas faixas de renda que podem se beneficiar do Bolsa Família. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o programa é destinado a famílias em situação de pobreza (que tenham renda mensal por pessoa entre R$ 89,01 a R$ 178,00) ou extrema pobreza (renda por pessoa de até R$ 89,00 por mês) e que tenham, entre os membros, gestantes, nutrizes (mães que amamentam), crianças ou adolescentes entre 0 e 17 anos.

As famílias em situação de extrema pobreza podem acumular benefícios e receber, no máximo, R$ 372,00 por mês.

O secretário Léo Prates explicou que, além do apoio ao Bolsa Família, o projeto vai dar assistência a programas municipais como o Primeiro Passo, Auxílio Aluguel, Auxílio Emergência e o próprio recadastramento.

“Isso vai de acordo com a linha estratégica do prefeito de que a rua é o melhor gabinete da prefeitura. Nós vamos em busca das pessoas que mais precisam ser atendidas”, disse Prates.

Para ser atendido pelo projeto Sempre na Comunidade, a pessoa deve levar RG, CPF e comprovante de residência de todos os membros da família. “A gente está fazendo o programa para descentralizar a prefeitura, levando os programas até as áreas mais vulneráveis”, explicou o subsecretário da pasta, Décio Martins.