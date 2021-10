Programa para jovens empreendedores nos EUA têm inscrições abertas

Jovens empreendedores brasileiros podem se inscrever para participar do programa de bolsas Iniciativa Jovens Líderes das Américas (Ylai), patrocinado pelo Departamento de Estado dos EUA. Focado em empreendedorismo comercial e social, o programa dura seis semanas e deve acontecer em 2023, nos Estados Unidos. As inscrições estão abertas até 13h do dia 1 de dezembro de 2021.

O Ylai leva jovens líderes promissores da América Latina, Canadá e Caribe todos os anos para os Estados Unidos. O objetivo é que possam expandir habilidades de liderança e empreendedorismo, assim como ampliar suas redes de contatos, por meio de workshops de desenvolvimento de habilidades e oportunidades para aprender e trocar experiências. Ao todo, serão 280 vagas entre os países participantes.

Hoje, há mais de 950 participantes de edições anteriores do Ylai, incluindo 77 do Brasil. Eles mantêm uma rede na América Latina, Caribe e Canadá para apoiar os esforços uns dos outros, para melhorar seus próprios empreendimentos, compartilhar boas práticas e colaborar para reduzir a lacuna de oportunidades, além de contribuir para a prosperidade econômica em suas comunidades.

Para se inscrever, é preciso preencher os seguintes requisitos:

- Ter entre 25 e 35 anos na data de início do programa;

- Morar no Brasil;

- Ter um histórico de crescimento de seu próprio negócio ou empreendimento social por pelo menos dois anos;

- Ter proficiência em leitura, redação e conversação em inglês.

Para se candidatar, acesse o site ylai.state.gov/apply

Quem tiver dúvidas no processo de inscrição pode entrar em contato pelo e-mail apply.ylaifellowship@irex.org