Programa reformará 200 casas no Jardim Santo Inácio

Os moradores do Jardim Santo Inácio receberam uma boa notícia: 200 casas do bairro serão reformadas. Ganharão janelas, novos telhados, pintura e reboco, conserto de possíveis rachaduras, além da troca de sanitários e pias.

A novidade foi anunciada na noite desta terça-feira (20), pelo prefeito ACM Neto, que assinou a ordem de serviço no próprio bairro, na Rua Ernesto Araújo. Ele explicou que as obras fazem parte do programa Morar Melhor.

A seleção dos contemplados será feita de acordo com critérios técnicos do programa. Serão escolhidos locais com maior número de casas sem alvenaria ou revestimento; residências que possuem moradores abaixo da linha de pobreza (renda per capita inferior a R$ 85/mês); e que tenham predominância de mulheres chefes de família.

Os primeiros contemplados foram dois moradores do bairro, o casal Naiane Mota, 28 anos, e Ricardo Mendonça, 24. O imóvel onde vivem com os quatro filhos foi reformado e usado como exemplo de como as demais 199 residências ficarão ao final das reformas.

Ansiosa para que os vizinhos também usufruam do programa, Naiane comemorou ao ver sua casa modificada. "Fiquei numa felicidade muito grande. Queria muito que meus filhos vivessem em um ambiente melhor. Aqui mesmo não tinha nem janela, era bastante abafado. Agora, minha casa está linda", contou a cuidadora de idosos.

O marido disse ainda que, no período de chuva, o medo tomava conta da família. "Aqui a situação era muito precária. Quando chovia era um sufoco. Tínhamos que tirar as crianças do quarto para não se molharem, por causa do telhado. Se fôssemos fazer uma reforma dessas, a gente ia levar muito tempo. É um sonho realizado", completou o autônomo.

Acompanhado do vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis, e de moradores da comunidade, o prefeito comemorou o início do projeto. "São pessoas que esperavam há muito tempo por essa conquista de ter a casa reformada e proporcionar à família uma condição mais confortável de vida. O programa Morar Melhor realmente está ajudando a transformar a vida das pessoas mais pobres da cidade", disse.

Já Bruno Reis contou que o programa é um pedido antigo da população. "Já estamos trabalhando para realizar a terceira etapa e continuar melhorando a vida das pessoas. Isso porque a gente sabe que não há nada mais importante para uma família do que a própria casa", disse.

(Foto: Valter Pontes/Secom)

Funcionamento

O Morar Melhor é direcionado a residências situadas em comunidades carentes. O programa promove a reforma de componentes básicos e estéticos dos imóveis, que passam por um processo de recuperação.

Implantado em Salvador desde 2015, o Morar Melhor já recuperou cerca de 25 mil casas em regiões como Calabetão, Dom Avelar, Alto das Pombas, Calabar, Cosme de Farias, Luís Anselmo, Vila Canária e Pau da Lima, entre outras.