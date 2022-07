Programa seleciona estudantes negros para estágios com bolsa-auxílio de R$2 mil

Com objetivo de ampliar a inclusão de negros e pardos no mercado de trabalho, o programa SOMOS Afro recebe inscrições até o próximo domingo (3) para a sua primeira edição, que conta com vagas de estágio para diversas áreas como tecnologia corporativa, recursos humanos , engenharia de dados , editorial, financeiro, planejamento de produção e experiência do cliente .

Podem participar do processo seletivo apenas alunos de graduação ou cursos técnicos com formação prevista entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024. O programa oferece bolsa-auxílio no valor de R$2 mil, vale-transporte, vale-refeição ou alimentação, seguro de vida, bolsa de estudo, atendimento psicológico e day off no mês de aniversário.

"Acreditamos que a construção de um time diverso e inclusivo é condição indispensável para ampliar nossa visão empresarial e contribuir cada vez mais para a criação de soluções educacionais que potencializem o desenvolvimento dos milhões de alunos impactados pelos nossos produtos e serviços. O programa Somos Afro nasce como uma iniciativa importante nesse aspecto", explica Bruno Junqueira, Diretor de Recursos Humanos da Somos Educação.

Sobre o programa

SOMOS Afro é um programa afirmativo que busca proporcionar condições de equidade e diversidade, além de criar mecanismos para que as pessoas negras tenham mais oportunidades e acessos ao mercado de trabalho.

O programa de estágio exclusivo para pessoas negras visa dar a oportunidade para que essas potências possam conquistar melhores oportunidades.