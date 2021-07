Programa vai contar a história do Fortal com depoimentos especiais

Ivete Sangalo e Claudia Leitte estão no programa Especial sobre o Fortal (Divulgação)

Especial Fortal - A História é o nome do programa que será exibido no sábado, após o Altas horas, na TV Verdes Mares (Globo/CE). A produção estará disponível para quem quiser assistir no site da TV Verdes Mares, logo após a veiculação ao vivo.

O programa foi a maneira encontrada pelos organizadores do evento para não deixar passar em branco, pelo segundo ano consecutivo, a realização desse Carnaval fora de época, um dos mais desejados por foliões de todo o Brasil. Em 2020 seria 29ª edição, que acabou adiada para este ano, por causa da covid-19. Mas como a pandemia ainda persiste, mais uma vez a festa foi transferida para 2022.

Sempre presentes no Fortal, artistas como Bell Marques, Xanddy, Claudia Leitte, Ivete Sangalo, Rafa e Pipo, Felipe Pezzoni e Banda Eva e Márcia Freire estarão como convidados falando um pouco da história de cada um com a micareta que atrai gente de todo o Brasil, inclusive os baianos, que marcam presença sempre. Também tem depoimentos do staff que organiza: Pedro Neto, Colombo Cialdini, Ailton Júnior, Sandra Bezerra e as assessoras de imprensa Karla Rodrigues e Renata Benevides, da Capuchino.

O especial tem direção geral de Fábio Ambrósio; apresentação de Niara Meireles; direção e produção de Wiglêr Torres e na assistência de produção estão Luanna Gondim, R.B Diogo e Weescley Ferreira.





Pedro Pondé (Divulgação)

Pedro Pondé revela seu lado de artista plástico no Festival MA_SSA

Apesar da pandemia, o ano de 2021 promete ficar marcado na carreira do cantor, compositor e ator Pedro Pondé, que produziu bastante durante esse período. Além do lançamento do seu primeiro álbum solo, Simples Assim, no último mês, ele se prepara para estrear nas artes plásticas durante o Festival MA_SSA, que acontece online nos dias 23 e 24 de julho, e pelo qual também apresenta seu show numa live.

Seus desenhos poderão ser vistos na galeria virtual em realidade aumentada, que é uma das atrações da programação do festival. Ao lado dele, expõem suas obras mais 13 artistas baianos. “Pouco antes da pandemia, eu, minha esposa e meu filho fomos morar com minha sogra, por conta de um problema de saúde que ela estava enfrentando, e eu não levei o violão para não incomodar. Então eu comecei a desenhar no celular e postar nas redes, e as pessoas foram gostando”, conta Pondé





Mr. Armengue é uma das atrações (Divulgação)

Encontro Periférico de Artes começa no dia 28

Em sua 4ª edição e em formato, o Encontro Periférico de Artes acontece com atividades virtuais, adaptando-se às necessidades do cenário pandêmico, mas mantendo a sua essência agregadora de ações e realizações.

Promovendo palestras, espetáculos e oficinas gratuitas, entre os dias 28 de julho e 1 de agosto, o EPA! reunirá artistas como Bia Ferreira, Vandal, Ilê Ayê, Mr. Armeng, Denny Denan e grupos periféricos, como o grupo de dança de pagode BTL - Balé Tome Love do bairro de Sete de Abril. Realizado pela ExperimentandoNus Cia de Dança, o Encontro Periférico de Artes é um projeto contemplado pelo Edita Gregórios - Ano II, da Fundação Gregório de Matos, da Prefeitura de Salvador.









Tayrone lança música e clipe com Marília Mendonça



Amanhã, chega às plataformas digitais, a nova música do cantor baiano Tayrone: Cê tá Preparada, que tem colaboração de Marília Mendonça. Também será lançado um videoclipe.





TUM-TUM-TUM*

1 O pianista, compositor e cantor Mú Carvalho, integrante do grupo A Cor do Som, lança o álbum solo, Alegrias de Quintal, disponível nas plataformas digitais a partir de amanhã. O repertório reúne músicas inéditas e regravações como Sapato Velho, sucesso com o Roupa Nova. A faixa instrumental que dá nome ao disco é um pout- porri com três introduções que ele compôs para sucessos do grupo como Menino Deus (Caetano Veloso) Abri a Porta(Gil e Dominguinhos) e Palco (Gilberto Gil).

2 Com o aval de Caetano Veloso, Toni Garrido, Céu e do produtor Mariozinho Rocha, entre outros, a cantora ALulu lança neste sábado o Albinho da ALulu. O evento será transmitido pelo YouTube, com uma live de lançamento, no endereço vimeo.com/ 565258568/ ae506ac80c Foto:

3 Com produção de Benke Ferraz, o cantor GIO lança seu segundo trabalho, o disco e álbum visual Nebulosa Baby, dia 22. O trabalho estará disponível no Youtube, Spotify e Vimeo. O disco, que conta com 13 faixas inéditas e é lançado pelo selo paulistano Risco, traz as participações de Alice Caymmi, Jadsa, Luiza Lian, Josyara, Jup do Bairro, Ava Rocha, Dinho, Maglore, Obinrin Trio e Luê.