Programe-se: confira a ordem de apresentação do desfile de 7 de Setembro

As celebrações pelos 197 anos da Independência do Brasil terão início às 9h de sábado (7), no Campo Grande, em Salvador. O evento, coordenado pelo Exército Brasileiro, costuma atrair diversas famílias e crianças, que se aglomeram para ver as tropas desfilarem todos os anos.

O chefe do Estado-Maior da 6ª Região Militar, coronel Luiz Eduardo Possídio Santos, e outras duas autoridades das Forças Armadas farão revista às tropas antes do desfile. Em seguida, haverá o hasteamento das bandeiras com a presença de representantes do estado e do município.

Público acompanha o desfile no Campo Grande (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Cerca de 4 mil militares vão participar da cerimônia. Devido às obras em andamento na Avenida Sete de Setembro, neste ano, ao chegar nas imediações da Casa D'Itália, o desfile cívico-militar será desviado para a Rua Carlos Gomes.

Por conta do evento, a partir de 19h de sexta-feira (6) já serão instaladas barreiras fixas nas vias transversais que dão acesso à Avenida Sete de Setembro e à Rua Carlos Gomes, desde o Porto da Barra até o Largo do Terreiro de Jesus, no Centro Histórico (confira outras interdições abaixo).

Formação da pirâmide humana é um dos momentos mais aguardados (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

A 6ª Região Militar é responsável pela organização do desfile, contando com o apoio do Governo Estadual, da Prefeitura de Salvador e das demais Forças Armadas e Auxiliares, além das instituições de ensino e outras entidades civis.

Durante o desfile, o grupamento das Bandeiras Históricas (formado por militares das Forças Armadas e Auxiliares) e os ex-combatentes da 2ª Guerra Mundial, conduzidos em um antigo veículo militar, demonstrarão a importância da união do povo brasileiro para a conquista da Independência e da soberania do Brasil.

Confira a ordem do desfile:

Tropa a pé

Marinha do Brasil

Exército Brasileiro

Força Aérea Brasileira

Polícia Militar da Bahia

Corpo de Bombeiros Miliar

Polícia Civil da Bahia

Guarda Municipal de Salvador

Salvamar

Crianças se divertem no desfile (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Todos os motorizados

Serão 138 viaturas militares e 50 motocicletas civis

Outras organizações a pé

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Maçonaria

Rotary Club

Lions Clube

Central de Transplantes da Bahia

Escolas Estaduais, Municipais e Privadas

Legião da Boa Vontade (LBV)

Associações, grupos teatrais e religiosos

Hipomóvel (PMBA)

Militar faz demonstração de ataque com cão (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Veja as intervenções no trânsito:

1. A partir de 19h, do dia 06 de setembro, serão instaladas barreiras fixas nas vias transversais que dão acesso à Av. Sete de Setembro e à Rua Carlos Gomes: Rua Clóvis Spínola, Praça da Piedade, Rua do Paraíso, Largo de São Bento, Rua da Ajuda, Rua do Tira Chapéu, Ladeira da Praça, Rua do Saldanha, Rua Chile, Rua Pau da Bandeira, Rua do Sodré, Ladeira da Montanha, Rua Santa Teresa, Rua da Faísca, Rua Pedro Autran, Rua Tuiuti, Tv Jonathas Abott, Largo dos Aflitos, Rua Horácio Cesar, Rua Banco dos Ingleses (faixa à esquerda), Rua Prof. Américo Simas, Av. Vale dos Barris, Rua Presidente Kennedy, Rua Tenente Pires Ferreira e rua de acesso ao Largo doi de Julho (PROCON).

Público acompanha atento os militares (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

2. A partir das 6h do dia 07 de setembro, serão instaladas barreiras móveis nos seguintes acessos: Av. Euclídes da Cunha, Rua Comendador Horácio Urpia Junior, Rua Amélia Rodrigues, Rua da Graça, Largo da Graça, Av. Princesa Leopoldina, Rua 8 de Dezembro, Rua Teixeira Leal, Rua Flórida, Rua Eng. Souza Lima, Largo da Vitória, Porto da Barra, Largo do Campo Grande, Av. Reitor Miguel Calmon, Rua Araújo Pinho, Rua João das Botas, , Rua Leovigildo Filgueiras, Rua Comendador José Alves Ferreira, Praça Lord Cochrane, Rua Forte de São Pedro, Rua Direita da Piedade, Rua Politeama de Baixo, Praça da Piedade, Ladeira de São Bento, Praça Castro Alves, Rua Chile, Rua do Tesouro, Ladeira da Praça, Viaduto José Gonçalves, Rua Miguel Calmon, Rua Pinto Martins, Ladeira do Gabriel, Ladeira da Montanha, Ladeira dos Aflitos e Rua Banco dos Ingleses.

Desfile começa no Campo Grande (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

3. A partir de 00h do dia 07 de setembro, será proibido o estacionamento nas seguintes vias: Av Euclides da Cunha, Largo da Graça, Rua da Graça, Av 7 de Setembro (Ladeira da Barra, Largo da Vitória, Corredor da Vitória, Largo do Campo Grande, Passeio Público, Mercês, Rosário, Piedade, São Pedro, São Bento), Praça Castro Alves, Rua Chile, Rua da Ajuda, Rua da Misericórdia, Ladeira da Praça, Ladeira da Montanha, Ladeira da Conceição da Praia, Rua da Conceição da Praia, Rua Carlos Gomes, Rua Forte de São Pedro, Rua Banco dos Ingleses, Rua Baronesa de Sauípe (lado direito), Rua Direita da Piedade e Largo dos Aflitos.

Militares de carreira e outros mais jovens desfilam (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

4. A partir das 4h da manhã do dia 07 de setembro, a circulação de veículos, nessa região, incluindo a Rua do Paraíso e a Rua Clóvis Spínola, também será interrompida, devendo os veículos que não estão credenciados a serviço do evento utilizarem a Av. Contorno, Vale dos Barris, Av. J.J. Seabra (Baixa dos Sapateiros) e Vale do Canela. O tráfego voltará à normalidade tão logo a LIMPURB conclua os serviços de limpeza nos locais.