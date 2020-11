Projeção ilumina Edifício Oceania para celebrar plantação de 1 milhão de árvores na Bahia

O Edifício Oceania foi iluminado para celebrar a plantação de 1 milhão de árvores na Bahia. Por meio de uma projeção mapeada com frases e animações, quem estava pelos arredores do edifício pôde visualizar os desejos das pessoas em relação aos cuidados com o mundo que elas esperam deixar para as futuras gerações.

A iniciativa que aconteceu na noite de sábado (7) faz parte do projeto “Mucilon: Cuidando do Planeta para o Seu Filho”, da marca de cereal infantil da Nestlé Mucilon. A ação contempla o plantio dedicado ao reflorestamento da Mata Atlântica, no Sul do estado, até o final de 2021.

Na projeção, a reflexão sobre o cuidado com o futuro do planeta para as crianças de hoje foi representada por frases de consumidores que aderiram à campanha digital que a marca promoveu nas redes sociais. O vídeo projetado nas paredes do Edifício Oceania ainda trouxe imagens reais do cultivo e plantação das mudas no meio ambiente.

O projeto

Mucilon: Cuidando do Planeta para o Seu Filho é uma iniciativa da Nestlé que tem como objetivo implementar uma atuação mais sustentável do negócio, entendendo o reflorestamento do planeta como caminho para um mundo melhor, além de ser um legado para as próximas gerações.

A ação conta com a parceria da instituição internacional One Tree Planted, que está coordenando o projeto com as ONGs brasileiras Natureza Bela, Programa Arboretum e Organização de Conservação de Terras do Baixo Sul da Bahia (OCT). Com esta iniciativa será possível ampliar a quantidade de área verde da Mata Atlântica, abrangendo aproximadamente 1.200 hectares de mata reflorestada – o equivalente a 1.110 campos de futebol –, além de restaurar mais de 100 espécies arbóreas, incluindo algumas que estão em risco de extinção.