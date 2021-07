Projeto Alerta Amarelo ajuda na identificação de doenças do fígado em crianças

O projeto Alerta Amarelo, iniciativa da Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil, em parceria com o Telessaúde Bahia, tem capacitado profissionais de saúde de municípios do interior do estado para que possam identificar precocemente doenças do fígado em crianças e, em seguida, encaminhá-las para tratamento.



Desde o início do projeto, foram realizados contatos diretos com gestores de secretarias de saúde de 115 municípios e webinars de apresentação. À frente da iniciativa, estão profissionais de saúde do Martagão Gesteira, unidade própria da Liga Álvaro Bahia, e do Hospital Estadual da Criança (HEC), unidade da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), gerida pela entidade.



O Alerta Amarelo foi desenvolvido como uma proposta de telemonitoramento das icterícias colestáticas em todo o estado, no intuito de identificar precocemente casos de atresia de vias biliares (uma doença do fígado e ductos biliares que ocorre em recém-nascidos), a principal causa de transplante hepático pediátrico no Brasil e no mundo.



Icterícia é a coloração amarelada da pele e dos olhos. “É uma manifestação clínica frequente nos recém-nascidos. Porém, quando permanece por mais de 14 dias de vida precisa ser investigada”, detalha a Enfermeira Navegadora Monalliza Gama. Com o projeto, foram criados protocolos no Martagão e no HEC para identificar atresia de vias biliares.



Através do serviço, é ofertada a capacitação de profissionais da rede de Atenção Primária à Saúde (APS) para a identificação e encaminhamento em tempo hábil dos casos, visto que o melhor período para o tratamento cirúrgico é dentro dos primeiros dois meses de vida, evitando ou postergando a necessidade de transplante hepático.



“Todo o processo traz o benefício da aproximação de profissionais da Atenção Primária à Saúde aos centros especializados, com o apoio da navegação e de especialistas do Hospital Martagão Gesteira e Hospital Estadual da Criança na transposição das barreiras ao acesso ao cuidado e articulações em prol da resolutividade dos casos, conferindo um melhor prognóstico e qualidade de vida para estes pacientes”, ressalta Gama.



Salvador intensifica ações de prevenção às hepatites no Julho Amarelo



Como parte da campanha Julho Amarelo, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador vai aumentar as ações de prevenção e cuidado em relação às hepatites virais. Essas ações incluem testes rápidos, vacinação e distribuição de preservativos nas unidades da rede municipal de saúde. A ideia é aumentar a conscientização da população sobre os riscos dessa doença, que atinge o fígado.



A campanha se inspira no 28 de julho, designado como o Dia Mundial de Luta contras as Hepatites Virais, pela Organização Mundial da Saúde (OMS). “As hepatites A, B e C são as mais comuns em Salvador e no Brasil.

Relacionadas Salvador intensifica ações de prevenção às hepatites no Julho Amarelo