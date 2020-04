Projeto Axé irá distribuir 300 cestas básicas doadas pela prefeitura

300 cestas básicas serão distribuídas pelo Projeto Axé aos seus alunos nesta segunda-feira (20). Os alimentos foram doados pela Prefeitura de Salvador e foram entregues pelo prefeito ACM Neto e seu vice Bruno Reis, neste domingo (19), na sede da instituição.

A intenção é beneficiar o máximo de famílias possíveis dentre os 400 alunos que a entidade possui espalhados pelas suas duas sedes. As entregas serão feitas na unidade do Pelourinho, com horário agendado como medida de segurança para evitar aglomerações.

"Quando o projeto estava funcionando, antes da parada por conta do coronavírus, os alunos recebiam refeições e as famílias contavam com esse apoio. Com o fechamento, esse suporte deixou de existir. Fora que boa parte das mães e pais dos garotos estão em situação emergencial, pois são autônomos e perderam sua fonte de renda por conta da pandemia", conta Helmut Schned, coordenador-geral do Projeto Axé.

É o caso da ambulante Mônica Gonzaga, 35, que perdeu boa parte da sua renda por conta do baixo movimento nas ruas. "Felizmente no momento em que eu mais precisei o Projeto Axé e a Prefeitura puderam me auxiliar", celebra ela, que tem três filhos matriculados.

Novas doações

Após a entrega das 300 cestas amanhã, mais alimentos devem ser doados pelo Projeto Axé. ACM Neto disse, durante a entrega neste domingo, que pretende repetir o gesto daqui a 30 dias, apesar de não ter definido a quantidade.

Além das doações da Prefeitura, o projeto também recebe ajuda de pessoas, famosos e anônimos. Margareth Menezes, por exemplo, já entregou cestas básicas durante a quarentena.

Os interessados em ajudar, podem ligar para a sede do Projeto Axé, no Pelourinho, e marcar um horário. O número é (71) 3242-5912.

*Com orientação da editora Tharsila Prates