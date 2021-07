Projeto com 150 mergulhadores retira 1 tonelada de lixo da Baía de Todos os Santos

Uma ação de impacto ambiental realizada na Baía de Todos os Santos, no último domingo (25), que reuniu 150 mergulhadores baianos, coletou 1,5 tonelada de resíduos nas praias de Cantagalo e Boa Viagem, em Salvador.

A coleta feita por mergulhadores em sua maioria apneístas e pescadores submarinos locais, dentro do Projeto Lixo Zero, foi realizada numa extensão de 700 m de faixa de praia, em uma área de acúmulo importante devido às correntes da baía.

Em agosto, o projeto realizará uma coleta na região do cais da Marinha do Brasil, no Comércio, e, em setembro, a limpeza será no Porto da Barra.

O projeto Lixo Zero é uma realização da Associação Brasileira de Pesca Submarina, Preservação e Conservação Ambiental (Asbepa), e a New Bahia, representante da marca Harley Davidson, e conta com apoio da Enashopp, administradora de shoppings e outros empreendimentos corporativos.

“É um projeto incrível, que beneficia não só o meio ambiente, mas toda uma população local que sobrevive da pesca marinha e até mesmo a saúde das pessoas que frequentam essas praias”, destacou Mirela Gedeon Cubilhas, diretora da Enashopp.

De acordo com Marcelo Zollinger, um dos idealizadores do projeto Lixo Zero, a intenção dessas ações é promover a limpeza da maior baía do Brasil e segunda maior do mundo, um estuário de grande diversidade de espécies marinhas e berço da cultura baiana.