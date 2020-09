Projeto Comprova lança curso de verificação para jornalistas com foco na cobertura de eleições

O Projeto Comprova abre nesta terça-feira, 29 de setembro, as inscrições para o Curso Comprova de verificação, um programa destinado à capacitação de jornalistas para investigar conteúdos suspeitos, compartilhados em redes sociais e aplicativos de mensagens, relacionados às eleições municipais de novembro.

O curso será realizado entre os dias 7 e 17 de outubro, terá uma carga horária de 10 horas e será gratuito. O conteúdo será oferecido pela plataforma de cursos da Abraji.

O programa está baseado na metodologia criada pela First Draft e utilizada desde as eleições de 2018 pelo Projeto Comprova no Brasil. Os instrutores são profissionais experientes no tratamento da desinformação. Eis os temas que serão abordados no curso:

Desinformação e eleições

Preparo do ambiente de trabalho e caixas de ferramentas

Monitoramento de redes sociais

Técnicas para verificação de dados

Trabalhando com buscadores

Verificando fotos

Verificando vídeos

Verificando mapas (e outros)

Narrativas de checagem

As inscrições podem ser feitas por este formulário e estarão abertas até as 14 horas da segunda-feira, 5 de outubro.

O Projeto Comprova é uma iniciativa da First Draft, liderada pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji).

Google News Initiative e Facebook Journalism Project ajudaram a financiar o projeto, e ambas as empresas estão fornecendo suporte técnico e treinamento para as equipes envolvidas.

O Comprova tem como parceiros institucionais a Associação Nacional de Jornais no Brasil (ANJ)o Projor, a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), a agência Aos Fatos e a RBMDF Advogados.

Os parceiros de tecnologia são CrowdTangle, NewsWhip, Torabit, Twitter e WhatsApp.

MAIS INFORMAÇÕES:

WhatsApp: (11) 97795-0022

Site: projetocomprova.com.br

E-mail: comprova@abraji.org.br

Facebook: facebook.com/ComprovaBR

Twitter: twitter.com/comprova

YouTube: youtube.com/comprova

Linkedin: linkedin.com/company/projetocomprova

Instagram:instagram.com/projetocomprova

*O Projeto Comprova é uma coalizão formada por 29 veículos de mídia, incluindo o CORREIO, a fim de identificar e enfraquecer as sofisticadas técnicas de manipulação e disseminação de conteúdo enganoso que surgem em sites, aplicativos de mensagens e redes sociais.