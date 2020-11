Projeto da prefeitura propõe auxílio de R$ 2,7 mil a responsáveis por transporte escolar

Um projeto que institui um auxílio financeiro emergencial para os permissionários e condutores do transporte escolar será encaminhado pela prefeitura de Salvador à Câmara Municipal. A proposta é de um pagamento em parcela única de R$ 2,7 mil. "Eles têm sido muito penalizados durante toda essa pandemia", afirmou nesta sexta-feira (27) o prefeito ACM Neto. "Vamos encaminhar para a Câmara e já encaminhei com o presidente Geraldo Junior".

Ele disse ainda que a prefeitura vai publicar o decreto que autoriza pagamento da parcela emergencial do Salvador por Todos de para dezembro, no valor de R$ 270. "Assim como a distribuição de todas as cestas básicas para os alunos da rede municipal, pessoas em condições de vulnerabilidade, segmentos como mototaxistas", afirmou.

O prefeito eleito Bruno Reis disse que assim que assumir vai enviar projeto para a Câmara Municipal pedindo a prorrogação do Salvador para Todos até o mês de março.

Outro projeto de lei que será enviado pela prefeitura autoriza a reserva remunerada de leitos de UTI de covid-19, quando a taxa de ocupação ultrapassar os 60%. "Permite a gente trabalhar com essa reserva de leitos, sempre tendo como parâmetro a taxa de 60", explicou Neto.