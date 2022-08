Projeto de Lei Makota Valdina reunirá Povos Tradicionais de Matriz Africana em Salvador

Salvador é sede do Colóquio Nacional Itinerante - Projeto de Lei Makota Valdina. O evento acontecerá entre os dias 10 e 16 de Agosto, em diversos locais da Capital Baiana, Terreiro Uzo Oninboyá, Abaeté, Pelourinho e a sede da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) são os locais das atividades que visam popularizar, fortalecer e acompanhar o Projeto de Lei nº 1279/22.

O projeto de lei 1279/22, estabelece o Estatuto dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, almejando promover a reparação histórica e o reconhecimento justo e necessário destes povos e comunidades na construção do Brasil. O Colóquio é uma estratégia de divulgação da PL, um Marco Legal dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, idealizado e promovido pelo Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana (Fonsanpotma). E propõe itinerância nos seguintes Estados: Pará, Amapá, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal e em torno, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

A Programação tem a finalidade do fortalecimento dos Povos de Matrizes Africanas na Bahia e no Brasil, através de eventos tradicionais expressivos, que integra a Família da Ancestral de Makota Valdina, e atividade que salvaguardam o Patrimônio Cultural e Civilizatório dos Povos de Matrizes Africanas, Meio Ambiente e Promoção das Economias deste segmento, através do Afroturismo, Afroempreendedorismo e Intercâmbios.

Confira a programação do evento:

10 de agosto às 19h (quarta-feira)

- Reunião Ancestral na Vila comunitária da família Pinto

- Local: Terreiro Nzo Oninboyá - Travessa Apolinário de Santana, 84 – Engenho Velho da Federação

12 de agosto às 9h (sexta-feira)

- Seminário Marco Legal dos Povos e Comunidades Tradicionais

- Local: Uneb

13 de agosto às 9h (sábado)

- Reunião Ancestral com Lideranças e Autoridades tradicionais;

- Local: Parque do Abaeté - Itapuã.

16 de agosto às 9h (terça-feira)

- Caminhada Azoany

- Local: Concentração às 08h30 - Largo do Pelourinho.

Obs: Evento gratuito, não necessita de inscrição.