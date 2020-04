Projeto do CORREIO traz dicas de especialistas para se cuidar em tempos de quarentena

Ao longo de quatro semanas, os seguidores do CORREIO no Instagram (@correio24horas) assistiram à quatro lives com especialistas dentro do projeto Saúde e Bem-Estar, iniciativa do Jornal criada para informar e esclarecer dúvidas sobre os cuidados que precisamos ter com a saúde, o corpo e a alimentação por conta da pandemia do Coronavírus.

Na primeira e última live, dias 7 e 28, a conversa foi com a médica infectologista da Rede Hapvida, Silvia Fonseca; no dia 14 foi a vez do nutricionista Igor Oliveira, especialista em Nutrição Clínica e Esportiva com experiência clínica em grupos especiais, como diabéticos, idosos e pacientes de cirurgia bariátrica; e no dia 22 como cardiologista Anderson Nascimento, mestre e doutor em Terapia Intensiva e superintendente da Rede Própria do Sistema Hapvida.

Além das entrevistas, conduzidas pelo jornalista do CORREIO, Jorge Gauthier, o público participou do projeto respondendo a um quiz semanal que testava os conhecimentos sobre os temas abordados. O Saúde & Bem-Estar é uma realização do Correio, com o patrocínio da Hapvida, Sotero Ambiental, com o apoio da Claro e a parceria do SEBRAE.

Previna-se

Durante os encontros virtuais, a médica falou sobre as atitudes mais simples e eficazes de combater à Covid-19, como lavar as mãos, usar máscaras e respeitar o distanciamento entre as pessoas. Segundo ela, o vírus tem uma capinha que é facilmente destruída com ação do sabonete ou do álcool em gel.

A infectologista Silvia Fonseca (Fotos: Divulgação)

“Eles são muito importantes porque a mão é quem vai levar a gotícula para o nariz, olho e para a boca na maior parte das vezes. Quando se faz essa higienização correta, você mata esse vírus e tira a viabilidade dele. Lavar as mãos frequentemente, isso é que é importante”.

Sobre os sintomas, a médica explicou que algumas pessoas manifestam algo parecido a uma gripe com febre, acompanhada de dor de garganta ou tosse e dores no corpo, nas juntas ou de cabeça. “Quando a síndrome gripal vem com falta de ar, são casos que precisam internar e evoluem para uma síndrome respiratória aguda grave”, destaca.

Mas não é todo mundo que for contaminado que vai ficar internado, por isso a especialista recomenda que só em casos mais graves é preciso ir para o hospital. “A maioria consegue se tratar em casa. Estamos instruindo as pessoas a não virem por razões banais. Cada vez que sai de casa, se arrisca. Quando vem para um ambiente de saúde, se arrisca mais ainda”, completa.

A médica também alerta para o cuidado redobrado com os idosos, que normalmente têm outras doenças e acabam tornando o grupo mais vulnerável diante da Covid-19. O público acima de 60 anos está dentro do perfil dos casos mais graves, assim como os cardíacos, diabéticos, inumodeprimidos, pacientes com doença renal, neurológica, respiratória e hepáticas.

“Todos são suscetíveis e qualquer pessoa pode pegar o novo coronavírus. É mais comum em idoso, mas também no diabético em gente que tem problema de coração ou de pulmão. Então a gente ainda está entendendo como esta doença funciona”, analisa.

Vamos malhar?

O tema do papo com o cardiologista Anderson Nascimento foi atividade física. Uma das principais dúvidas respondidas foi sobre o tempo e a intensidade dos exercícios. Segundo o médico, ninguém precisa tentar virar atleta de um dia para o outro.

O cardiologista Anderson Nascimento

“Quem nunca se exercitou deve começar de forma moderada, três vezes por semana, por cerca de meia hora. Quem já faz uma atividade física regular pode manter a rotina diária. O importante é evitar os excessos para não sofrer uma lesão”, explica.

Para os iniciantes, antes de começar a mexer o corpo, a dica é que se busque remotamente o apoio de um profissional. “Muitos estão dando esse suporte pela internet. A própria página do Sistema Hapvida no Instagram tem lives diárias”, sugere. Para o especialista, o ideal é fazer algo de que se gosta, como dançar, por exemplo.

Os adeptos da caminhada devem fazer outra atividade em casa, mas se não conseguem evitar sair, o ideal, segundo o médico, é não andar em grupos, mantendo dois metros de distância das outras pessoas.

Para o cardiologista, o principal quando o assunto é atividade física é ter disciplina. “Quando você cria um cantinho em sua casa e reserva um horário para se movimentar, seu próprio organismo começa a pedir que você entre naquela rotina”, garante.

Foco na alimentação

O nutricionista Igor Oliveira começou a live falando de um dos vilões da alimentação: a ansiedade. “As pessoas que não podem trabalhar e estão em casa ociosas podem começar a ficar ansiosas e ver a vontade de comer aumentar. É normal até haver um certo ganho de peso nesse período”, afirma.

Nessas horas, o especialista dá como dicas tentar observar os momentos de excesso, não se culpar e evitar repetir hábitos pouco saudáveis.

O nutricionista Igor Oliveira

“Não é para ter culpa ao comer porque isso desencadeia um sentimento ruim, que leva a mais ansiedade e a um novo gatilho. É preciso evitar que isso vire um ciclo”, afirma.

Outra sugestão é buscar remotamente a orientação de um nutricionista ou psicólogo para identificar algum problema.

Sobre a alimentação balanceada, Igor afirma que, de acordo com a Sociedade Internacional de Imunonutrição, indivíduos que não estão em grupos de risco para a Covid-19 devem ingerir frutas e verduras para ter um balanço ideal de vitaminas, minerais e antioxidantes necessários para manter a função do organismo e a imunidade.

Na hora de ir ao supermercado, o nutricionista recomenda que se faça uma lista para não perder muito tempo na rua. Estando lá, comece pelos alimentos não-perecíveis, siga para os perecíveis e, por último, os congelados. Quando for escolher o que levar, varie nas frutas e verduras, por exemplo, já que cada uma é rica em um tipo de nutriente. Se for congelar, ele sugere que separe os alimentos em porções menores “para evitar que se descongele e congele novamente, podendo estragar a comida”.

O nutricionista trouxe ainda duas ideias para economizar no orçamento: a receita de pão de frigideira feito com um ovo e duas colheres de sopa de aveia ou farinha de trigo é a primeira. “Misture e coloque metade para assar, depois o recheio e finalize com o restante da massa”. A outra sugestão é transformar a sobra da vitamina do café da manhã em sorvete: “é só colocar um palitinho e congelar”.

Outro assunto que não podia ficar de fora da live era a ingestão de água. Segundo o especialista, o ideal é consumir a partir de 35 ml de água por quilo de peso. Quanto à água de coco, ele acredita ser uma ótima opção para se reidratar, “mas por se rica em nutrientes como o carboidrato, se a pessoa tem dificuldade de controlar o diabetes, tomar em excesso pode ser prejudicial”.

A última orientação do nutricionista é sobre a Vitamina D. Ele pede que as pessoas tentem tomar sol, nem se que seja no quintal ou na varanda para “ativar” o nutriente, presente na gema do ovo, fígado e em alguns óleos vegetais.

O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.