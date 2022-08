Projeto do Orçamento de 2023 prevê Auxílio Brasil de R$ 405

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2023 do governo federal prevê o pagamento de R$ 405 mensais pelo Auxílio Brasil, quase R$ 200 abaixo do valor destinado atualmente para os beneficiários, que somam 21,6 milhões de famílias.

A proposta, no entanto, indica uma intenção do Ministério da Economia de manter o pagamento de R$ 600 no próximo ano, sem detalhar como isso será feito.

De acordo com a gestão, haverá “esforços em busca de soluções jurídicas e de medidas orçamentárias que permitam a manutenção do referido valor [R$ 600]”. O texto foi divulgado no fim da tarde desta quarta-feira (31) e encaminhado ao Congresso Nacional.

O documento projeta, ainda, crescimento de 2% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022 e de 2,5% nos anos subsequentes. O PLOA 2023 apresenta despesas que somam R$ 5,17 trilhões. Desse montante, R$ 2.321,08 bilhões correspondem ao total de despesas primárias do Governo Central, que inclui Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central. As despesas financeiras correspondem a R$ 2.718,3 bilhões.