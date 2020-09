Projeto Emoções é a grande aposta para a Semana dos Namorados

Desde que foi anunciado o cancelamento da edição 2021 do Projeto Emoções em Alto Mar, tradicional cruzeiro com Roberto Carlos - que aconteceria em fevereiro e passou para 2022 - todas as atenções se voltaram para realização do projeto do 'Rei' em Praia do Forte, de 9 a 13 de junho de 2021, no Iberostar. Passada a fase de lançamento com bastante divulgação, veio o arrefecimento natural. Agora, com a melhora dos números da pandemia do coronavírus, a produção retomou a divulgação maciça do evento, com muitas chamadas e vídeos nas redes sociais. E não é para menos. Como acontece no cruzeiro, o evento tem shows de Roberto Carlos na companhia de sua orquestra e coral, além de diversas atividades com a presença do artista. O projeto já teve uma edição em fevereiro de 2017 e foi um sucesso absoluto, principalmente pelo show do 'Rei' com seus grandes hits e a tradicional entrega das rosas.

Roberto Carlos mantém programação de show em Praia do Forte em junho de 2021 (Foto: Divulgação)



Simone Moreno grava clássicos da música sueca

Simone “A Terra Tremeu” Moreno está terminando a gravação de seu novo CD em Estocolmo, onde mora, batizado de På Svenska Ti (que em português significa ”em sueco”). “Por causa do respeito imenso que eu tenho por idiomas, em todos esses anos vivendo na Suécia, esse é o primeiro disco que eu gravo cantando todas as cancões em sueco, pois só agora eu me senti preparada, falando o idioma fluente” revelou a artista, em conversa com a coluna. Produzido por Simone e banda, o disco traz versões de grandes sucessos da música da Suécia. Simone conta que mistura ritmos como o samba-reggae, samba, bossa, forró, samba de roda, reggae, arrocha, embolada e ritmos do Carnaval baiano. Tudo com um toque nórdico de soul, pop e funk dos músicos suecos.

Margareth Menezes é a convidada de Sarajane

Duas grandes artistas da cena Axé vão se encontrar nesta quinta-feira (10), a partir das 20h. Falo de Sarajane, que recebe Margareth Menezes na série de lives A Roda, que ela vem realizando semanalmente, com muito sucesso, através de seu Instagram @oficialsarajane. “Vai ser muito legal conversar com a minha querida Margareth Menezes. Vamos abrir a roda!", comemora a artista. Margareth também convocou seus fãs para acompanhar a live: “Todo mundo se ligue lá que vai ser legal”. Elas vão falar desde o início da carreira, quando despontaram para o Brasil com músicas como Vale, A Roda e História do Brasil (Sarajane) e Faraó, que tornou Margareth Menezes conhecida mundialmente, além de Dandalunda, Elegibô e por aí vai. Com certeza, esse encontro promete.

Notícias de Marcelo Nova

Com mais de 40 anos de carreira, o cantor e compositor Marcelo Nova, criador do grupo Camisa de Vênus, está com novo projeto. É o Marcelo Nova Atira, que vai ao ar todas quintas-feiras, às 20h, em seu canal no YouTube. Lá, ele mostra gravações inéditas, resenhas de álbuns, análises sobre filmes e literatura, entrevistas e o que mais der na telha.

TUM-TUM-TUM*

1. O cantor Bell Marques gravou um vídeo e postou nas redes sociais reforçando a realização do evento Vumbora Pro Mar, que está marcado para acontecer de 12 a 15 de março de 2021, no navio MSC Preziosa. Além do anfitrião, estão confirmados É O Tchan, Harmonia do Samba, Durval Lelys, Saulo e os irmãos Rafa e Pipo Marques.

Cruzeiro de Bell está confirmado (Foto: Divulgação)

2. Considerado um hitmaker da axé music, o cantor e compositor Pierre Onassis está apresentando o Papo de Música, através do Instagram do Afrodisíaco @afrodisiacooficial. Nesta quinta-feira, às 20h, ele recebe como convidado o também cantor e compositor Dão, que não esconde a satisfação com esse encontro: “Vamos falar de muita coisa legal. Pra mim, Pierre é uma escola de ritmos”.

3. No próximo dia 19, a partir das 17h, os fãs tem um encontro marcado com a banda Chiclete com Banana. É a Live Vintage, na qual os chicleteiros vão poder curtir os grandes sucessos que marcaram a trajetória da banda, que agora tem como vocalista Kill. A transmissão será no canal oficial do YouTube do Chiclete com Banana.