Projeto Focus apresenta Movimento Ewá nesta sexta-feira (26), na Casa Pia

A Focus Moda e Produção apresenta, nesta sexta-feira (26), às 16h,o Movimento Ewá, desfile de moda que marca a formatura de 30 alunos que passaram pelas oficinas do projeto em 2021 em atividades como passarela, corte e costura, fotografia, silcagem e artes plásticas, entre outras. Exclusivo para convidados, o evento será realizado na Casa Pia de São Joaquim e marca um ano da ocupação artística do grupo na Sede Focus, um casarão tombado de propriedade da instituição cedido para o projeto, que atua com cerca de 140 jovens.

Desfile vai ocorrer na Casa Pia de São Joaquim (Foto: Victor Mascarenhas)

O desfile, dirigido por Jonas Bueno, coordenador Geral da iniciativa, apresentará peças criadas pelos alunos. Um bazar com itens também criados por eles será montado no local, dando mais visibilidade ao projeto, que atualmente está abrigado pela Casa Pia na Rua do Carmo, nº 24, no casarão pertencente ao patrimônio da instituição filantrópica. O desfile será apenas para convidados, com exigência do uso de máscaras e sem bilheteria.

Em tempo, a Focus Moda é uma das agências de modelos do Afro Fashion Day, projeto de moda do jornal CORREIO. Na edição de 2021, além de ser um dos modelos, Jonas Bueno estrelou a campanha de divulgação do evento.