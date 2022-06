Projeto oferece 80 vagas para curso gratuito de design de moda em Salvador

Quem sonha em criar ou estilizar peças de roupas vai ter a oportunidade de aprender as técnicas necessárias para atuar na indústria têxtil. O projeto ‘Ponto da Moda’ – um LAB dedicado a formação gratuita em moda – está com inscrições abertas para o curso gratuito de design de moda em Salvador. Serão selecionados 80 jovens entre 16 e 24 anos. Interessados podem se cadastrar até 8 de julho (clique aqui).

Com início das aulas agendado para julho, o projeto oferece um laboratório equipado com as ferramentas necessárias para ofertar um processo de aprendizagem completo no universo da moda e do vestuário, incluindo disciplinas de corte e costura, modelagem e customização. A iniciativa da Quest/Zeppelin, patrocinada na Bahia pela Braskem– por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura –, ainda conta com consultorias de empreendedorismo e educação financeira.

O projeto, que terá aulas ministradas no Condomínio Bahia Têxtil, no bairro do Uruguai, busca contribuir com a inserção profissional dos jovens. "Há uma demanda no mercado por pessoas capacitadas nessa área, por isso essa iniciativa tem a missão de preparar os alunos efetivamente a partir das aulas práticas para ingressarem nesse mercado de trabalho, seja como empregados em alguma empresa ou por meio do desenvolvimento de novos negócios", explica Thiago Kling, gerente de projetos da Quest/Zeppelin.

Além da formação técnica, os estudantes também terão acesso a uma reflexão sobre sustentabilidade, promovendo uma discussão para melhorias das lógicas de produção na área. Para a gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, Magnólia Borges, essa formação alinhada com as melhores práticas busca preparar esses futuros profissionais para atuarem de forma sustentável, com redução de resíduos e compreendendo todo potencial dos diversos materiais. “Com criatividade e inovação, eles podem aplicar técnicas de reuso e reutilização de peças para criar novas aplicações, ressignificando os itens. Essa visão segue o conceito de economia circular, que estamos empenhados em fortalecer".

A iniciativa está presente em diversas cidades do país e tem apresentado importantes resultados tanto na geração de emprego e renda, como no impulsionamento de novos negócios desenvolvidos pelos participantes no setor têxtil, além de ter revelado promissores novos talentos da moda brasileira.

Na Bahia, o projeto ‘Ponto da Moda’ irá disponibilizar 80 vagas, nos períodos matutino e vespertino, possibilitando a adesão de acordo com a disponibilidade de horários dos jovens, com a carga horária total chegando a 144 horas. As aulas acontecerão de 18 de julho a 5 de setembro e serão realizadas no Condomínio Bahia Têxtil – CBT, Rua do Uruguay, 151 - Uruguai, Salvador - BA, CEP 40450-211. Após o curso, os alunos vão receber um certificado da Lavoro Brasil, empresa especializada na capacitação de profissionais no universo da moda e vestuário.

SERVIÇO:

Ponto da Moda

Inscrições de 15 de junho a 8 de julho de 2022

Link: https://forms.gle/1oFTrxpqiKYKLDGJ9

Saiba mais em: gestao@questconsult.com.br | WhatsApp: 19 99766-0041