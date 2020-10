Projeto oferece aulão virtual de língua portuguesa na sexta (16)

A língua portuguesa será assunto do aulão virtual do Projeto Enem 100%, do governo estadual, que acontece nesta sexta-feira (16), às 16h. A atividade vai contar com a professora Rose Sampaio e terá como tema "Como trabalhar a Competência 1 na redação do Enem". Será possível acompanhar ao vivo pelo canal no Youtube Educação Bahia (clique aqui).

O Enem 2020 vai acontecer nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021 e, na versão digital, em 31 de janeiro e 7 de fevereiro.

OS aulões virtuais do Enem 100% acontecem todas as terça e sextas, sempre a partir das 16h. Ele é um dos projetos da Secretaria de Educação para ajudar os alunos nas preparações para o Enem. No Portal da Educação, o aluno tem acesso ainda a conteúdos preparatórios através do Universidade para Todos - Estude em casa, feito em parceria com as universidades estaduais da Bahia.

Outra ferramenta disponível é a plataforma Anísio Teixeira, que tem mais de 10 mil conteúdos digitais educacionais e aulas do Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (Emitec).

Os estudantes também podem complementar a preparação para o exame com o "Estude em casa", programa exibido em parceria com o Canal Futura, da Fundação Roberto Marinho, através da TVE, sempre às 13h e às 15h. Além disso, a emissora leva ao ar o programa "Hora do Enem", exibido de segunda a sexta, às 18h