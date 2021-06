Projeto oferece cursos gratuitos para ampliar a empregabilidade 

Cursos online para jovens acima de 18 anos, adultos e pessoas com mais de 60 anos, em busca de uma oportunidade de trabalho e de capacitação frente à crise econômica agravada pela pandemia do coronavírus. Essa é a proposta do projeto Geração Crescer – que é uma iniciativa conjunta do Itaú Unibanco, a Microsoft e o Instituto Crescer – e está voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, pessoas com deficiência, mulheres, pessoas negras, refugiados, comunidade LGBTQIA+ e idosos.

Além das aulas pela internet, o projeto também prevê indicação gratuita de currículos para empresas parceiras de diversos setores. Os participantes ainda contam com auxílio para a montagem do currículo e orientação para divulgação nos principais sites de anúncio de vagas, bem como orientação para se saírem bem nas entrevistas.

Para Luciana Nicola, superintendente de Relações Institucionais, Sustentabilidade e Empreendedorismo do Itaú Unibanco, a parceria é uma oportunidade ótima para as empresas realizarem seus objetivos de impacto social. “Com os desafios que todos estamos enfrentando nos últimos meses, é ainda mais relevante que a iniciativa privada tenha atuação efetiva para movimentar o mercado de trabalho, ampliar a empregabilidade das pessoas e, por consequência, contribuir ainda mais para a retomada da economia”, detalha a executiva.

Ferramentas

São oferecidos cursos como Comunicação e Expressão, Educação Financeira, Cultura Digital, Produtividade, Inglês Básico e Qualidade de Vida e Trabalho. Também são abordados fundamentos técnicos para desenvolvimento profissional, incluindo Pacote Office, programação e o uso de redes sociais de forma empreendedora para obtenção de remuneração.

Os cursos Qualidade de Vida e Trabalho, Educação Financeira, Cultura Digital e Produtividade são obrigatórios, pois abordam temas essenciais para a entrada no mercado de trabalho como: marketing pessoal, como se portar em uma entrevista, autoconhecimento, educação financeira básica, segurança na internet e Office 365. Já as etapas Comunicação e Expressão e Inglês são opcionais.

Em complemento, ao final do curso de Produtividade (Office 365), o participante tem a oportunidade de acessar duas trilhas de conteúdo – direcionadas para a plataforma da Microsoft – com foco em profissões da área tecnológica.

Para participar, os interessados devem preencher um cadastro no site do projeto (https://geracaocrescer.org.br/web/) e, após a validação, elaboram seu perfil e dão início aos cursos obrigatórios. Em seguida, são liberados para cadastro do currículo e vão para os cursos complementares.

Desafios

Conforme alcançam novos níveis, os alunos recebem uma certificação e têm suas chances de empregabilidade aumentadas a cada etapa finalizada. O tempo de conclusão do curso depende da trilha escolhida pelo participante, que tem a opção de concluir uma ou mais modalidades de acordo com sua área profissional de interesse.

Uma das dificuldades que se faz presente para muitos é o acesso à tecnologia. É preciso criar um compromisso de fornecer capacitação para o desenvolvimento de habilidades digitais, em especial para pessoas que estão em busca de uma colocação profissional. Com um mercado que será cada vez mais pautado por inovação e inclusão de novas tecnologias no ambiente corporativo é fundamental contribuir com o desenvolvimento e capacitação desses profissionais com as novas habilidades exigidas, não só para as ocupações de hoje, mas também para as do futuro.

Luciana Allan reconhece a importância de preparar as pessoas para atuarem num cenário cada vez mais digital e pautado na inovação (Foto:Divulgação)

Segundo a diretora do Instituto Crescer Luciana Allan, a oferta de programas como o Geração Crescer é fundamental no contexto atual. “Abrir caminho para oportunidades de emprego é algo muito valioso, especialmente neste momento, em que a pandemia afetou o mercado. Mas o programa tem um papel ainda mais importante porque capacita profissionais com as novas habilidades exigidas, não só para as ocupações de hoje, mas também para as do futuro. Para nós é uma satisfação contribuir com o desenvolvimento desses profissionais para um mercado que será cada vez mais pautado por inovação e inclusão de novas tecnologias no ambiente corporativo”, completa Luciana.

Os cursos que fazem parte do Núcleo Básico são:



Qualidade de Vida e Trabalho: o conteúdo deste módulo explora as principais ferramentas para uma carreira de sucesso. Neste curso, o aluno aprende sobre autoconhecimento, autocuidado e relações interpessoais, marketing pessoal, motivação e gestão de tempo. Além disso, estuda conceitos sobre moral, ética e diversidade cultural, inovação e empreendedorismo, além de como elaborar um projeto de vida.



Comunicação e Expressão: o curso trabalha a comunicação verbal e não verbal para a compreensão de como se comunicar de forma adequada e aplicar corretamente as regras gramaticais.



Educação Financeira: nesse curso, os participantes aprenderão sobre seu perfil financeiro. Os conteúdos abordam desde como fazer uma análise e elaborar um controle financeiro de qualidade a conceitos básicos e fundamentais sobre investimentos e sustentabilidade. Ao final do módulo, é possível aprofundar-se um pouco mais por meio de indicação de sites e ferramentas úteis de Educação Financeira.



Inglês: Aqui os participantes poderão iniciar seu primeiro contato com a língua inglesa, a partir de conteúdos básicos em formato de "guia". Ou seja, todo conteúdo gira em torno de um guia que traz dicas de auto apresentação em uma entrevista de emprego e até mesmo o dia a dia dentro de uma empresa.



Os cursos que fazem parte do Núcleo Fundamentos são:



Cultura digital: esta etapa prevê desde os conceitos básicos de informática, como o que é um computador e como utilizar a internet, até a construção de perfis profissionais em redes online de trabalho e emprego.



Produtividade: este curso apresenta algumas das ferramentas de produtividade da Microsoft, como o editor de texto Microsoft Word e o editor de planilhas Microsoft Excel. A proposta deste módulo é proporcionar mais autonomia e segurança para os participantes interagirem profissionalmente no universo virtual.



Ao final do curso de Produtividade, temos o Núcleo Profissionalizante, onde o participante é apresentado a duas outras trilhas dentro do ambiente de formação da Microsoft e do LinkedIn. Veja abaixo os detalhes:

• Carreiras em TI – apresenta as principais áreas no mercado de tecnologia da informação com conteúdos de Programação, nuvem e Inteligência artificial para quem quer se especializar na área.

• Cursos do Linkedin com o objetivo de aprofundar algumas temáticas importantes para o mercado de trabalho como, por exemplo, Diversidade e Inclusão e resiliências e inteligência emocional em tempos difíceis.



Os interessados podem realizar cadastro em: https://geracaocrescer.org.br