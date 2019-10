Projeto oftalmológico atende de graça quase 100 jovens em Salvador

Cerca de 100 crianças e adolescentes tiveram atendimento oftalmológico gratuito neste sábado (26) na sede do Instituto de Olhos Freitas. O local foi fechado especialmente para atender aos jovens, que são assistidos pela Associação Amigos do Autista da Bahia, Creche Grão de Mostarda e pela Casa União.



O pequeno Andrey Conceição, de 13 anos, foi um dos beneficiados pela ação. Acompanhado pela sua mãe, Jaciara Oliveira, ele, que tem autismo, compareceu pela manhã para ser atendido. O menino se queixava de lacrimejamento, irritação nos olhos e dor de cabeça. A avaliação constatou que o garoto tem um leve astigmatismo. Depois da consulta, ele foi até outra área da clínica para escolher modelo e cor da armação dos óculos.

Todas as crianças atendidas passaram pelos mesmos passos e vão receber os óculos sem custos. Elas ainda ganharam lanchinhos e brindes doados pelo instituto.

O projeto Olhar Solidário acontece já há alguns anos. "É um instrumento de inclusão para pessoas carentes que, geralmente, não dispõem de tanta facilidade para acessar serviços de saúde, como os oftalmológicos. Hoje, garantimos a elas serviços de excelência, médicos qualificados e a possibilidade de adquirir armações e lentes corretivas”, diz o diretor médico Rogério Farsoni.

O projeto é composto por diversas etapas, que vai desde a seleção das instituições contempladas, alinhamento de parcerias, até o encerramento com cerimônia de entrega de óculos, prevista para o mês de novembro. Estarão presentes, na ocasião, além dos pacientes e seus responsáveis legais, os voluntários da Instituição, os parceiros da ação e os representantes das entidades carentes beneficiárias do Olhar Solidário. Os óculos serão doados por empresas parceiras, a Essilor (lentes) e as Óticas Pupila (armações).