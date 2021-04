Projeto que considera atividade física como essencial é aprovado

A Câmara Municipal de Salvador aprovou na sessão ordinária de quarta-feira (7) o Projeto de Indicação nº 07/2021, de autoria do vereador Téo Senna (PSDB). A proposição sugere ao prefeito Bruno Reis o reconhecimento da prática de atividade física, ministrada por profissionais de Educação Física, como atividade essencial.

Caso seja acatado pelo Executivo Municipal, estabelecimentos destinados a essa finalidade, como academias e centros de esporte e lazer, terão o funcionamento garantido durante a pandemia da Covid-19.

“Mais um passo importante para que as academias e centros de esportes e lazer sejam considerados essenciais na nossa cidade. Com protocolos sanitários rigorosos, é possível manter o distanciamento social nesses espaços, com higienização adequada e limitação do número de pessoas", diz o vereador.

Para Téo Senna, o projeto garante que a população pratique atividade física nesse período e tenha mais saúde e qualidade de vida.