Projeto que promove o banho de mar assistido para deficientes físicos homenageia Iemanjá

O dia oficial de homenagear Iemanjá é domingo (2), mas uma turma resolveu antecipar a data e, na manhã deste sábado (1º), um altar foi montado com a imagem da Rainha do Mar na sétima temporada do Para Praia - projeto que promove o banho de mar assistido para deficientes físicos e pessoas com mobilidade reduzida. O altar foi arguido na praia de Ondina e a contém um cesto de oferenda para receber as flores naturais que serão entregues no mar.

"É a forma que encontramos para agradecer a nossa Rainha do Mar. Pedir proteção e agradever por tudo, potencialmente por essa marsão que nos revigora", declarou Elza Lúcia dos Santos, 54 anos, que há um ano teve a mobilidade reduzida devido a um câncer na coluna.

E falando em agradecimentos, dona Elza tem motivos pra sorrir. "Estou fazendo fisioterapia e na quarta-feira consegui ficar de pé. Foi com ajuda, mas consegui. E aos poucos irei avançar ainda mais", disse ela, pouco antes de jogar a primeira rosa branca no cesto, que será mais tarde será entregue à Rainha das Águas.

Por volta das 8h30, deficientes e pessoas com mobilidade reduzida banharam-se. Aos poucos, um a um era levado ao mar. Alguns necessitaram de cadeiras de rodas adaptadas para ocasião. "É uma farra. Tem gente aqui que tinha anos sem tomar banho de mar. Quando entram, não querem mais sair", disse Luciana Oliveira, coordenadora da equipe de voluntários do projeto.

O altar foi montado em frente ao Instituto Bahiano de Reabilitação – IBR. Durante a manhã deste sábado, o cesto estará à disposição dos banhistas, que poderão depositar flores naturais como oferendas para Iemanjá. Com produção de Marta Góes, o cenário tem assinatura dos designers de interiores Marcelo Borges e Arthur Athayde. Considerada o espaço oficial do evento em Salvador, a praia de Ondina recebe o Para Praia sempre aos sábados, até o dia 15 de fevereiro.

O encerramento será, nos dias 29 de fevereiro e 01 de março, em praia ainda não definida no litoral de Camaçari. Nesta sétima temporada, o projeto vem mantendo a maior média de participantes de sua história, recebendo mais de 100 banhistas por dia. Com o movimento mais intenso, o Para Praia aumentou a sua estrutura e mudou a logística para manter o conforto e a segurança de seus usuários.

O Para Praia é promovido pela Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (SECIS), que também patrocina junto com a Braskem e o Salvador Shopping. O projeto conta com o apoio da Cetrel e da Escola Bahiana de Medicina. A produção é da Outros 500 Marketing e Nossa Agência Marketing.