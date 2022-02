Projeto SEJA! oferece até 105 vagas gratuitas de educação de jovens e adultos e qualificação profissional

Moradores de Camaçari e Dias d'Ávila que não têm o diploma do Ensino Médio poderão concluir a educação básica e obter uma qualificação profissional para auxiliar no ingresso no mercado de trabalho. A oportunidade é oferecida gratuitamente pelo Projeto SEJA!, que está com inscrições abertas até o dia 20 de fevereiro para preenchimento de 105 vagas. Além da conclusão do Ensino Médio na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA), os estudantes podem participar de um dos três cursos de qualificação profissional: Assistente de Planejamento e Controle da Produção, Conferente e Agente de Inspeção de Qualidade.

Patrocinada pela Braskem, a iniciativa é realizada pelo Serviço Social da Indústria (SESI), com participação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), com o objetivo de ampliar a formação educacional de jovens e adultos de Camaçari e Dias d'Ávila, além de promover a inclusão no mercado de trabalho. "Acreditamos que o conhecimento e a capacitação profissional trazem impacto positivo nas comunidades, servindo de ferramenta de transformação social e garantindo mais oportunidades para os estudantes", explica Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia.

Essa foi a realidade da consultora comercial Mayres dos Santos, de 23 anos, que atualmente trabalha em um banco e abriu um negócio próprio após concluir o Ensino Médio em 2020 a partir do SEJA!. "Quando eu não tinha escolaridade, era muito difícil. Não conseguia emprego. O curso abriu um leque de oportunidades para mim. Hoje tenho meu trabalho, com todos benefícios, e ainda abri minha empresa. Estou muito feliz!", conta.

Além do diploma, Mayres ressalta que o projeto oferece uma visão de mercado e desenvolve outras habilidades importantes. "O curso me deu aquela visão de indústria, da área de trabalho e abriu meus olhos para saber priorizar meu tempo, investir no que realmente traria um retorno para meu futuro", complementa.

O SEJA! utiliza a metodologia do SESI de Reconhecimento de Saberes, ajudando a identificar, validar e certificar competências e habilidades desenvolvidas nas experiências de vida e de trabalho do estudante. O curso é realizado no formato a distância (EaD), com 20% de aulas presenciais, ministradas nas instalações do Senai de Camaçari. Para acompanhar as aulas nas plataformas de estudo, os candidatos devem ter acesso ao computador ou dispositivo móvel com internet.

Interessados podem se inscrever via internet, no site do SESI, onde está disponível o edital do processo seletivo. Das vagas oferecidas, 75 são para moradores de Camaçari e 30 para residentes em Dias d’Ávila. É necessário ter mais de 18 anos, não ter concluído o Ensino Médio e morar em Camaçari e Dias d'Ávila.