Projeto traz atrações musicais e palestras em igrejas históricas de Salvador

Igrejas do circuito cultural de Salvador, Igreja Nosso Senhor do Bonfim, Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, São Pedro dos Clérigos, Igreja São Francisco e Nossa Senhora da Conceição da Praia, contarão, entre os dias 8 e 17 de julho, com atrações de cantores de destaque nacional e local que se apresentaram para o público, misturando música instrumental, orquestra e canto coral, com repertórios que vão de Villa-Lobos a axé music e rock progressivo. Ingressos gratuitos já estão disponíveis para retirada online no Sympla.

Financiados pela Chesf via Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal, e com apoio da Arquidiocese de Salvador, os concertos Bahia Sagrada oferecem uma experiência inédita ao transformarem os espaços das cinco igrejas escolhidas com iluminação especial. Os concertos estreiam uma série de ações desenvolvidas pelo projeto Bahia Sagrada. Nele estão previstas reformas e restaurações dos templos, a elaboração de um livro e de um guia enfocando as igrejas como edifícios históricos, a iluminação das talhas de ouro e dos azulejos portugueses da Igreja do Convento de São Francisco, e a criação de museus que apresentam a história desses lugares e suas relações com a própria história de Salvador e de outros municípios baianos.

Os repertórios de todos os concertos dialogam com a cultura baiana e com os espaços das igrejas. Na Igreja Nosso Senhor do Bonfim, se apresentam nos concertos o Quinteto da Bahia, e o duo Gabriele Leite e Eduardo Gutterres. Na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, se apresentam As Ganhadeiras de Itapuã e o Grupo Ofá. São Pedro dos Clérigos recebe o Núcleo de Ópera da Bahia. Na Igreja São Francisco, se apresentam o duo André Mehmari e Rafael Cesário, e Chico Brown. Já na Nossa Senhora da Conceição da Praia, se apresentam o Coro Juvenil do Neojibá e o Coral Ecumênico da Bahia.

Para acolher e orientar o público, o projeto vai contratar como monitores jovens do Coral Aponte, atendidos pelo centro Comunitário Monsenhor José Hamilton que está vinculado à Paróquia da Ascenção do Senhor. Todos são alunos da Escola Estadual Bolívar Santana, que fica no Centro Administrativo da Bahia. "São igrejas bastante conhecidas, com inegável relevância histórica. Mas queremos levar aos concertos pessoas que não conhecem os locais. Além de também surpreender quem já está acostumado com eles", explica Camilo Cassoli, diretor geral do projeto. "O fiel que é habituado ao espaço, por exemplo, vai ter um direcionamento diferente do olhar para perceber aspectos artísticos e arquitetônicos que passam despercebidos no dia a dia", complementa

Os concertos Bahia Sagrada também contarão com ações formativas para professores e alunos dos ensinos fundamental e médio de escolas públicas de Salvador. Mais de 300 pessoas irão participar de palestras com o historiador Rafael Dantas e com o maestro Ângelo Rafael sobre questões históricas e sensibilização musical a partir do repertório dos concertos e da arquitetura das igrejas que acolhem o projeto.

"Essa etapa do projeto é fundamental para garantir a visitação dos espaços históricos pelos públicos locais e jovens também. No Bahia Sagrada como um todo, estamos trabalhando para planejar e executar atividades com impacto imediato e no futuro, inclusive conversando com apoiadores para captar recursos para as novas etapas que teremos", explica Cassoli.

A possibilidade de retirada online antecipada dos ingressos gratuitos (em sympla.com/bahiasagrada) é um outro diferencial da série.

PROGRAMAÇÃO