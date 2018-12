Projeto Vale Luz, da Coelba, é finalista em premiação nacional

O projeto Vale Luz, da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), é finalista da 1ª edição do Prêmio ODS Brasil, promovido pela Secretaria de Governo da Presidência da República.

O Vale Luz é o único representante do nordeste na categoria que indica as nove melhores iniciativas com empresas de fins lucrativos. A cerimônia de premiação será realizada no Palácio do Planalto, nesta quinta-feira (13/12), em Brasília, com a presença do Presidente da República.

Lançado em 2008, o Vale Luz integra o Programa de Eficiência Energética da Coelba, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e concede descontos nas faturas de energia na troca de materiais recicláveis. A iniciativa já beneficiou mais de 14 mil clientes, gerando, ao todo, aproximadamente R$ 800 mil em desconto na conta de energia.

Cerca de 3.400 toneladas de resíduos recicláveis foram coletadas e direcionadas para cooperativas de coleta seletiva. O projeto estimula a eficiência energética ao reaproveitar o material, diminuindo assim a energia elétrica que seria desperdiçada na fabricação, além de transformar os clientes em agentes multiplicadores de ações sustentáveis.

Premiação

O Prêmio ODS Brasil selecionou projetos alinhados aos Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável, que reúnem 17 metas globais estabelecidas pela Assembleia Geral das Nações Unidas, com foco em alcançar um melhor desenvolvimento social e econômico em itens como fome, pobreza, saúde, educação, aquecimento global, meio ambiente e energia.

Entre os dias 07 de maio e 16 julho de 2018, 1.038 inscrições foram recebidas pela SEGOV, de todas as partes do Brasil, divididas em 4 categorias. Destas, após avaliação dos critérios objetivos estabelecidos no Regulamento do Prêmio e no Guia de Apresentação da Prática, 729 práticas foram validadas nas seguintes categorias: Governo (211); Com Fins Lucrativos (139); Sem Fins Lucrativos (256); e Ensino, Pesquisa e Extensão (123).

Na fase seguinte, um Comitê Técnico composto por servidores da SNAS/SEGOV-PR, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) e do Ministério da Saúde (MS), instituído por meio da Portaria nº 10, de 15 de agosto de 2018, avaliou todas as 729 práticas validadas de acordo com o item 7.2 do regulamento do prêmio, e chegou por meio de diversas rodadas de avaliação, inclusive presencial, à seleção de 39 práticas finalistas.

A etapa final de avaliação do Prêmio ODS Brasil consistiu no julgamento das práticas finalistas por um Júri de especialistas da questão do desenvolvimento sustentável de diversas matizes da sociedade brasileira, composto por nove representantes das áreas relacionadas às categorias do concurso.