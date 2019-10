Projeto #vemprocentro movimenta Comércio neste final de semana

Brechó, gastronomia, artesanato e exposição de carros antigos. Tudo isso regado a muita música e de frente para o mar. Foi assim que começou o primeiro dia da terceira edição do projeto #vemprocentro, ontem, na Praça dos Ingleses, no Comércio.

O Dj Magnata Residente, a cantora Márcia Castro e os cantores Pedro Pondé, Gerônimo e Deco Goés foram escalados para animar quem passou pelo local. O evento, que começou com a Feira Criativa, tem como objetivo dar mais visibilidade para o centro de Salvador, através das atividades culturais.

Vindas de Simões Filho, as amigas Célia Brandão, 57 anos e Nélia Chalegre, 46, aprovaram o projeto . “Eu achei uma boa alternativa porque a gente realmente tem a praia, mas com essa poluição, ficamos com medo, então aqui foi uma boa opção”, disse Célia. “ É uma coisa diferente e paramos para dar uma olhadinha, gostamos e já fizemos até compras”, completou Nélia.

Uma das atrações musicais do dia, o cantor baiano Pedro Pondé embou a galera com um repertório com os grandes sucessos da época em que fazia parte da banda Scambo, passando por músicas lançadas ano passado e músicas de seu projeto futuro. Ele falou sobre a importância de fazer esse evento no local.

“Eu acho importantíssimo não só fazer eventos aqui, mas povoar também. É importante também pensar em fazer com que as pessoas morem aqui de novo, que esse lugar tenha vida durante a semana inteira”, disse Pedro.

Pedro Ponde foi um dos artistas que se apresentou ontem, na Praça da Inglaterra (Foto: Betto Jr.)

A ideia de trazer mais eventos do tipo para o Centro animou o grupo de amigas que tinham acabado de sair de uma apresentação de um coral que aconteceu no Mercado Modelo.

“Geralmente, esses projetos acontecem lá na Cidade Alta, então privilegia mais o pessoal de alta classe. Lá é muito mais quente e tudo muito mais caro. Aqui é muito mais barato, muito mais bonito e muito mais fresco”, pontuou a farmacêutica disse Alda Magalhães, 56. Ela e completou pedindo mais divulgação para o evento.

Momentos de lazer para uns e momento de ganhar dinheiro para outros, a Feira Criativa é também um local de oportunidade para vários artistas e vendedores. delas Rosineide Borges, 37, é uma delas. Ela contou que esperava vender muita carne do sol com batata frita, além de um beiju especial que mistura a carne tipicamente nordestina, com queijo e banana da terra.



Outra que aproveitou o momento para ganhar dinheiro e mostrar a arte que faz desde os 12 anos foi a artista plástica Rita Paraíso, que recicla jeans e através desse reaproveitamento faz bolsas. “Eu tenho uma campanha, que é como eu consigo os panos. Através da doação, a cada duas calças jeans, eu dou uma necessaire de brinde para a pessoa”, disse, fazendo seu comercial.





Feira Criativa Reúne várias opções de artesanato, roupas e gastronomia (Foto: Betto Jr.)

Hoje, a programação do começa a partir das 10h, com um aulão de Yoga. A parte musical acontece em dois palcos: um na Praça da Inglaterra, a partir das 11h às 13h, com várias atrações; o outro palco fica no Porto Salvador Eventos, na Avenida da França, a partir das 17h30, com o DJ Telefunksoul, o projeto especial Pai e Filho, com os cantores Isaque Gomes e Edson Gomes e a banda Àttøøxxá, que traz a convidada Nêssa

