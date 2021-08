Promoção de maquiagem provoca fila e gerente da loja é detido por aglomeração

Uma promoção de maquiagem terminou na delegacia no Rio de Janeiro. Uma multidão de clientes foi até uma loja que prometia vender a R$ 5 produtos que geralmente custam R$ 50. Com a inevitável aglomeração, o estabelecimento foi multado e o gerente detido em virtude do descumprimento das medidas de combate à pandemia da covid-19.

O gerente foi levado até a delegacia, onde um registro de ocorrência sobre o episódio foi feito. De acordo com o jornal Extra, o funcionário foi liberado após o depoimento.

"O estabelecimento foi multado e também foi notificado pela subprefeitura, além de ter sido orientado a baixar as portas para dispersar a aglomeração", acrescentou a Guarda Municipal por nota.

O perfil oficial no Instagram da loja Loucas por Maquiagem publicou uma mensagem de esclarecimento no início da noite. No texto, a loja confirma que foi notificada pela prefeitura e obrigada a fechar por um dia, "motivo pelo qual tivemos que cancelar o atendimento". O estabelecimento afirma ainda que o tumulto se deu "devido à grande repercussão e número de pessoas que se aglomeraram em frente à loja".