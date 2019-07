Promoção do dia da pizza: 21 pizzarias com desconto em Salvador e Lauro

Hoje, 10 de julho, é dia da pizza! E melhor do que comemorar comendo pizza é fazer isso com desconto! Listamos 21 pizzarias de Salvador e Lauro de Freitas que terão algum tipo de promoção. Confira:

Cantina Di Gabi (Fotos: Divulgação)

Duas pizzas grandes saem por R$ 49,90 só hoje. Os sabores válidos para essa oferta são os mais pedidos pelos clientes da casa: Calabresa, Portuguesa, Margherita, Baiana, Livorno, Estoril, Lombinho e Mista. Os pedidos podem ser realizados pelo telefone 71 3240-6505, das 17h30 às 22h45. Rua Jornalista Ferraro Nascimento, 77 - Pituba.

Torre de Pizza

A pizzaria oferece 50% de desconto na pizza grande, só hoje, de 11h à meia noite, exceto para pizza de camarão. Apenas na unidade de Lauro de Freitas, que fica na Estrada do Coco, km 02. Tel: (71) 3287-9700.

Armazém Paulistano

Tem 20% de desconto em qualquer sabor, é só chegar na pizzaria, que fica na Hotel Cocoon, Rua Haeckel José de Almeida, nº 238, Piatã, e mostrar esse post deles no Instagram. Tel.: (71) 3367.5080.

Pasta em Casa

A Forneria, que fica no andar de cima da casa do Rio Vermelho, terá, somente nesta quarta-feira, a Pizza Trio Colore: são três minipizzas que vêm numa tábua, juntas, com as cores da bandeira da Itália. Os sabores são: Calabresa, Fumicata (provolone com sálvia e azeitonas pretas) e Rúcula com tomate seco. O trio custará R$ 51. Fica na Rua Professora Almerinda Dultra, 67 - Rio Vermelho.

Casa Vieri

Somente hoje, todas as pizzas de qualquer sabor estão com 20% de desconto. A pizzaria trabalha apenas com tamanho grande. Fica na R. Manoel Barreto 4, Graça e funciona até 23h. Tel.: (71) 3331-7981.

Buona Pizza

Apenas hoje, qualquer pizza de qualquer tamanho ou dos 50 sabores que a loja oferece tem 20% de desconto. O desconto vale pro delivery - tel.: (71) 3353-1774 - e também pra comer no local. A pizzaria tem unidades na Pituba (R. do Benjoim, 291) e em Lauro de Freitas (R. Praia de Pajussara, 28 - Vilas do Atlântico).

Acqua & Farina

A pizzaria da rede La Pasta Gialla, está com a seguinte ação: na compra de uma pizza grande de qualquer sabor, o cliente ganha uma pizza brotinho de Petit Gateau, uma das sobremesas carro-chefe da casa. Só hoje. Fica na R. São Paulo, 498 - Pituba. Tel.: (71) 3011-6599.

Patroni Pizza

A pizza de quatro fatias no sabor calabresa cai de R$ 20,90 para R$9,90. Só hoje. Fica na praça de alimentação do Shopping Barra.

Pizza Hut

A rede de franquias comemora Dia da Pizza com os sabores mais vendidos, Pepperoni, Mussarela e Calabresa, custando R$ 39,90 até a sexta (12) em todas as lojas. A promoção será estendida para todos os canais de venda da rede: lojas, retirada no balcão, delivery (site e app próprio).

Sertão na Lenha

Quem comprar uma pizza tamanho médio (6 fatias), vai levar a tamanho grande (8 fatias). E quem comprar a tamanho grande, vai receber a família (12 fatias). Só hoje. Fica na Rua Martin Affonso de Souza, 02/04 - Garcia. Tel.: (71) 3328-2111.

Pizza da Chapada (Foto de Angeluci Figueiredo/Arquivo Correio)

Pizza em dobro, só hoje, apenas nas lojas. Uma fica no Itaigara (Rua Érico Veríssimo, 77 - Itaigara) e outra na Graça (Rua Oito de Dezembro, 20 - loja 02).

Oven Pizza

Na unidade soteropolitana da rede de pizzarias, a pizza vai sair dobrada hoje. Os sabores sao definidos pelos clientes, que escolhem na hora os ingredientes. Fica no L3 do Salvador Shopping.

Vignoli

Tem desconto de 20% nas pizzas grandes. E não é só isso: na compra de uma pizza grande, o cliente leva grátis uma individual doce. Tem unidades no Salvador Shopping e no Salvador Norte Shopping. Até 22h.

Spaghetti Lilás

Restaurante vai ter pizza grande dobrada: comprando uma, leva outra. Só hoje e pra consumir no próprio restaurante. Fica na Alameda Benevento, 509 - Pituba. Tel.: (71) 3270-3872.

Pasta e Brasa

O restaurante montou combos especiais para a data: 4 fatias + 2 copos de refrigerante por R$ 25,90; 8 fatias + 4 copos de refrigerante por R$ 35,90 e 1 fatia + 1 copo de refrigerante R$10,90. Fora dos combos, as fatias nos sabores mussarela e marguerita saem por R$ 5,90 cada. Fica no Shopping Bela Vista.

Forneria Salvador

Sabores tradicionais de R$ 43 por R$ 35 (calabresa, frango, portuguesa, margherita...) camarão de R$ 55 (em média) por R$ 45. Qualquer pizza sai com com borda de catupiry grátis. Até 22h30. Tels.: (71) 3033.6963 e 99678-9583.

Beckel's Creative Pizza

A pizzaria na Pituba resolveu fazer logo o mês da pizza, e não só o dia: terça-feira tem pizza yummy dobrada; quarta-feira é a vez da pizza croc dobrar; na quinta e na sexta, quem dobra é a fatia do dia. Tem também chope dobrado até 20h no salão e 21h no deck, de terça a sabado - sendo que na quinta-feira isso dura o dia inteiro. Fica na R. das Rosas, 198 - Pituba.

Pastelburg

A pizza grande vai sair de R$ 49,90 por R$ 29,90 (cerca de 40% de desconto). Válido apenas para os seguintes sabores: Calabresa, Baiana, Frango, Frango com catupiry, Lombinho, Lombinho com catupiry, Portuguesa, Quatro queijos. E tem umas regrinhas: a pizza deve ter um sabor único, não pode ser metade uma coisa e metade outra; não pode acrescentar borda recheada; pagamento apenas em dinheiro. Vale tanto para quem for ao local quanto para quem pedir delivery. Tel.: (71) 3313-1710. Fica na Av. Caminho de Areia, 37 - Caminho de Areia.

Companhia da Pizza

No restaurante, as pizzas vão ter 10% de desconto. No delivery, quem pedir uma pizza família ganhará uma média em um dos sabores: mussarela, portuguesa, calabresa ou napoletana. Tel.: (71) 3043-4834. Fica na Praça Brg. Faria Rocha, 266 - Rio Vermelho.

Johnny's Pizza

Qualquer pedido de pizza pelo telefone ou pelo aplicativo vai ter taxa de entrega grátis. Fica na Rua Caetano Moura, 683, Federação. Tel.: (71) 99741-2493.

Perini

De hoje até sábado (13), tem 50% de desconto em todas as pizzas grandes produzidas na casa: marguerita, calabresa, atum e mista (presunto). Tem unidades na Graça, Barra, Vasco da Gama e Pituba.