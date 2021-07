Pronampe libera crédito para micro e pequenas empresas

Até o dia 31 de dezembro desse ano, empresas podem solicitar financiamento pelo novo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). Ao todo, 5,3 milhões de empresas têm direito ao crédito: 4,3 milhões integram o Simples Nacional e 1 milhão fora do regime simplificado, segundo dados da Receita Federal. A Caixa disponibilizou um limite de R$ 6,3 bilhões. O valor de crédito pode chegar a R$ 150 mil por empresa, somadas as operações contratadas anteriormente.

O acesso ao financiamento do Programa é feito com a solicitação direta a uma das instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central e, para tanto, é necessário efetuar um cadastro no banco escolhido. O Correio reuniu algumas dicas para ajudar na decisão de adquirir ou não o empréstimo.

De acordo com o Presidente do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia e professor da Universidade Federal da Bahia Antonio Carlos Ribeiro da Silva, antes de qualquer decisão dos empreendedores e empresários em tomar empréstimos, deve haver clareza do plano de negócios, com metas definidas, onde os mesmos desejam chegar.

Antonio Ribeiro diz que, antes de qualquer decisão em tomar empréstimos, deve haver clareza do plano de negócios, com metas definidas para evitar endividamento (Foto: Ulisses Dumas/Divulgação)

Projeção

“A visão do negócio é um balizador para algumas decisões, dentre elas o investimento que será necessário para que o negócio possa dar certo”, esclarece, lembrando que o profissional da contabilidade poderá municiar o empresário de informações financeiras do seu negócio e as projeções futuras, com base nas metas delineadas para que tenha condições de honrar os seus compromissos e o seu negócio seja lucrativo.

O CEO da Contabilizei Bruno Ferreira defende que quem está à frente de decisões estratégicas em uma empresa precisa ter informação de qualidade para a tomada de decisão. “A contabilidade apoia o empreendedor para que o mesmo tenha um panorama claro sobre a vida financeira, fiscal e tributária do seu negócio”, completa, destacando que também é papel da contabilidade estruturar um mapa da saúde contábil da empresa.

Ribeiro salienta que o próprio programa orienta que o recurso seja usado para investimentos, tais como: aquisição de equipamentos para o negócio, realização de reformas para melhoria do ambiente e também para despesas do dia-a-dia da atividade, como salário dos funcionários, pagamento de contas como energia, água e compra de mercadorias para revenda. “Antes de tomar qualquer decisão para obtenção do crédito, o empresário deve fazer um estudo prévio de sua possível capacidade de pagamento quando terminar a carência”, sugere.

Limitações

Antônio Ribeiro destaca, no entanto, que não será permitida aquisição do empréstimo do programa para realizar distribuição de lucros e dividendos entre os sócios da empresa. O professor defende ainda a presença de uma consultoria financeira nesse momento de retomada da economia, destacando que planejar e definir estratégia para questões como o fluxo de caixa, as projeções financeiras, o acompanhamento do cenário, a visão da receita mínima necessária para que o negócio possa caminhar e dos estudos constantes do mercado é que a empresa vai consolidando o seu empreendimento e caminhando para o sucesso.

Bruno Ferreira acredita que todas as empresas deveriam dispor de uma gestão financeira e contábil funcionando de forma integrada, não apenas para orientar os gestores diante de possibilidades como o Pronampe, mas para projetar a longo prazo.

“Na prática, a maioria das pequenas e micro empresas, tomam decisões baseadas no feeling dos seus administradores. Muitas vezes, não existe nem o horizonte de curto e médio prazo, o que talvez seja um dos principais alavancadores de falência e insolvência dos empreendimentos no Brasil”, conclui. Para ele, tomar decisão sem dados é o primeiro passo para estabelecer uma relação de risco e não conformidade.

6 cuidados ao fazer empréstimos

1. Avalie a sua necessidade de crédito;

2. Faça um planejamento para pagar as parcelas;

3. Conheça as modalidades de crédito disponíveis no mercado;

4. Pesquise os prazos e taxas de juros;

5. Cuidado com golpes e fraudes;

6. Leia o contrato antes de assinar.