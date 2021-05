Prontos para receberem doses da Pfizer, ultracongeladores baianos estão em nove cidades

A Bahia possui 30 ultracongeladores em nove cidades polo, informa a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab). Esses equipamentos tem a capacidade para armazenar as vacinas da Pfizer que serão enviadas pelo Ministério da Saúde a partir de 3 de maio. A distribuição entre diversas localidade é um marco positivo, já que diversos estados concentram a infraestrutura apenas na capital, impossibilitando a imunização no interior em virtude de não terem equipamentos que chegam a temperaturas de até -86°C.

“Isso é fruto de planejamento. Licitamos 100 ultracongeladores para armazenar as vacinas de RNA e, inicialmente, foram distribuídos 30 para as nove macrorregiões de saúde, cada um com capacidade de 368 litros”, afirma o secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas.

Os equipamentos estão localizados nos municípios de Feira de Santana (5), Juazeiro (3), Jacobina (2), Ilhéus (4), Teixeira de Freitas (2), Barreiras (3), Alagoinhas (1), Vitória da Conquista (5) e na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (5), em Simões Filho, mas que atende toda a Região Metropolitana de Salvador.

Um documento oficial do Ministério da Saúde indica que a Pfizer entregará 1.000.350 doses da vacina contra a covid-19 a serem distribuídas a partir do mês de maio para as 27 unidades federadas, porém, há indicativo que só cheguem doses para as capitais.