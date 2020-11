Não é porque não pode ter aglomeração no Festival Virada Salvador, nas festas populares ou no tradicional Carnaval, que vão faltar motivos para o turista vir a capital baiana. Na quarta-feira (11), durante a Expo Retomada Salvador, evento teste para o retorno das atividades no novo Centro de Convenções (CCS), o prefeito ACM Neto destacou os potenciais do turismo ao ar livre e de negócios para reaquecer o setor.

Segundo o gestor, o trade turístico precisa buscar o apelo do turismo natural, de lazer, feito a céu aberto, mas sem aglomeração. “Hoje temos oportunidade de vender a cidade para além do calendário de festas. Salvador não é só Carnaval. O legado de obras que deixamos, se bem trabalhado, é um potencial a chamar o Brasil a conhecer o Centro Histórico, a Baía de Todos-os-Santos, nossa Orla e o Litoral Norte em uma venda conjunta”, disse.

Mas como a vida não é só curtição, também é preciso atrair o turismo de negócio. Para isso, é preciso mostrar para aqueles que viajam para feiras e congressos que aqui vão encontrar uma cidade que cumpre com todos os protocolos e medidas de segurança no combate à covid-19.

“Quando formos promover Salvador, precisamos mostrar que é um destino seguro para quem quer frequentar restaurantes, praias, bares e museus”, afirmou o prefeito.

Essas declarações foram dadas durante o Painel Salvador do evento, que teve também a participação do francês Damien Timpério, CEO da GL events Brasil, a empresa escolhida pela prefeitura para operar o Centro de Convenções durante 25 anos, em regime de concessão. “Temos o potencial de fazer turismo com segurança durante os 365 dias do ano de 2021. Mas, a tradição de aglomerar pessoas ficará de lado até que essa situação passe”, disse Timpério.

Outro participante do painel foi o publicitário baiano Nizan Guanaes, que endossou a fala do prefeito ao lembrar que Salvador é uma cidade encantadora. “Vou passar parte do Verão em Salvador, pois sei que é um destino seguro”, contou. Ele propôs ainda que baianos do mundo inteiro se unam uma vez por ano para pensar na cidade. “São baianos que tem que criar no mundo o que podem fazer por Salvador”, avaliou.

Evento modelo

Durante o evento, outros painéis foram realizados para discutir como acontecerá essa retomada do turismo na capital baiana. Também foram montados stands de empresas do trade turístico, apresentando a forma como vão abordar o turismo nesse pós-pandemia. As atividades serviram como um exemplo de como realizar um evento de forma segura.

Na segunda-feira (9), todas as 673 pessoas que participaram da exposição, inclusive o repórter e o fotógrafo do CORREIO que estiveram no local, fizeram o exame RT-PCR para covid-19. O teste foi ofertado pela própria organização, via drive-thru e com hora marcada. Os resultados foram disponibilizados no mesmo dia e três pessoas testaram positivo, tendo assim as inscrições canceladas.

“Em São Paulo já fizeram um evento do tipo e lá realizaram a rastreabilidade das pessoas. Após 15 dias, descobriu que ninguém tinha sido contaminado pela covid-19, o que mostra o sucesso da organização”, disse o prefeito de Salvador. ACM Neto ainda destacou que os mais rigorosos critérios foram adotados e que a prefeitura pretende incorporar as medidas nos seus protocolos oficiais.

“Nós queremos mostrar a partir desse evento modelo que é possível realizar eventos gerais, feiras, exposições em Salvador sem que seja um vetor de transmissão da doença”, completou o prefeito.

Outros debates

Entre os palestrantes do evento, estavam Eduardo Sanovicz, presidente da Associação Brasileiras das Empresas Aéreas; Lícia Fábio, empresária e promotora de eventos; Ana Maria Viscoscasillas, vice-presidente da Federação de Organizadores de Congressos da América Latina (Cocal); Santiago Gonzalez, diretor da Associação Internacional de Congressos e Convenções (ICCA) para a América Latina; e Pablo Coirolo, CEO da Light47 e membro do Board da Associação de Criptomoedas de Liechtenstein.

Esses participantes se dividiram em painéis sobre temas como acesso aéreo; entretenimento; novos tempos; e inovação e negócios. Todo o evento foi transmitido ao vivo pelo canal do Youtube do Centro de Convenções. “Esse evento é a atualização do nosso mercado, o que mais sofreu”, afirmou Lícia Fábio.



Confira a lista de regras do evento, que serão assumidas no protocolo municipal segundo o prefeito ACM Neto:

Orientações gerais:

Higienizar as mãos antes e depois de cada atividade usando água e sabão líquido ou, quando não for possível, álcool 70% em gel

Em áreas de circulação, incluindo banheiros, disponibilizar álcool 70% em gel, dispensadores de sabão líquido e de papel-toalha descartável e lixeiras com tampa, sem acionamento manual

Usar obrigatoriamente máscara em todas aa áreas comuns, e só retirar durante as refeições

Respeitar distanciamento social de 1,5m;Credenciamento online

Aferição de temperatura na entrada

Marcas de sinalização para orientar o distanciamento social

Orientação para a equipe de organização

Serão realizados testes periódicos de Covid-19;

Aferição de temperatura diária;

Kit de higienização: uso de máscaras e álcool em gel, conforme as orientações da OMS

Uso de protetor face shield: em todo o período de trabalho para equipe operacional e manutenção

Os colaboradores serão treinados conforme as novas orientações dos órgãos competentes

Cada colaborador deve ter seus próprios itens diários e de higiene (copos, talheres etc.)

Uuso do cartão de visitas virtual, extinguindo o uso do cartão físico

Limpeza e sanitização das áreas comuns, com reforço nos locais que ficam mais expostos ao toque das mãos;

Criação de um comitê multidisciplinar que implanta, fiscaliza e orienta os clientes, colaboradores e visitantes para as práticas que diminuam a disseminação de vírus e bactérias;

Troca de filtros de ar-condicionado periodicamente

