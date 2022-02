Prontuário de jovem que teve barriga aberta na praia indica uso de droga 50 vezes mais forte que heroína

O prontuário médico do jovem encontrado com um corte na barriga na Praia do Ermitão, em Guarapari (ES), mostra vestígios de dosagem alta de fentanil no sangue. A substância, um anestésico e analgésico opioide de uso controlado, é 50 vezes mais potente que a heroína e 100 vezes mais forte que a morfina.

Ele chegou ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, no dia 16 de janeiro. De acordo com p G1, o jovem tinha trauma abdominal e fraturas no nariz e no rosto. O médico responsável também identificou vestígios de dosagem alta de fentanil no sangue.

A namorada da vítima, que estava com ele na praia, admitiu em depoimento à polícia que eles "apagaram" após uso de droga. O próprio estudante já havia admitido à equipe médica o uso de droga, de acordo com o prontuário, mas não afirmou se era o fentanil ou não.

O advogado que representa as famílias do casal, Lécio Machado, informou que o jovem permanece internado se recuperando das lesões.