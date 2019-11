Propósito, missão e visão - qual a diferença?

Estas três palavras estão frequentemente presentes na vida das pessoas e empresas que desejam de alguma forma materializar a sua identidade e sentido de existência em uma espécie de declaração escrita.

Ao longo dos últimos 6 anos, visitei diversos autores e estudiosos do tema, desde grandes mestres da administração, como Kotler, Chiavenatto, até empreendedores com visões mais disruptivas, como Salim Ismail, Raj Sisodia e John Mackey; passando por gigantes do desenvolvimento humano, como Tony Robbins e Martin Seligman; especialistas em liderança como Richard Barrett, e até gurus espiritualizados, como Sri Prem Baba e Sri Sri Ravishankar.

Somei tudo isso com experiências atendendo dezenas de empresas de todos os portes, tendo contato com milhares de pessoas que passaram por treinamentos e palestras que facilito. E cheguei à minha própria conclusão, que vem sendo utilizada com meus clientes, tanto no Ikigai (para pessoas físicas) quanto na Cazulo (para empresas).

Portanto, aqui, descrevo a forma que faz mais sentido para nós:

Propósito: é o "porque eu faço o que faço", o que me move, o que me impulsiona, o que me mobiliza, o que dá sentido e significado para minha vida. O propósito, em essência, é a nossa mais pura demonstração de amor pelo mundo. Nosso serviço para construir um mundo mais belo e mais humano.

Exemplo: meu propósito é "Inspirar pessoas e empresas a viverem com significado e assim liderar a revolução do propósito no mundo”

Missão: é o "como vou fazer", é como meu propósito se manifesta em ações reais. Cada missão é uma materialização real do propósito. É o propósito na prática.

A grande diferença entre missão e propósito é que missão pode se cumprir e propósito não. Missão dada é missão cumprida. Propósito não é cumprido, é vivido. Realizar uma palestra para mil pessoas pode ser uma missão que será cumprida ou não. Já o propósito é o que energiza o cumprimento desta missão — é o que dá sentido à esta missão.

Exemplo:

• meu propósito é "Inspirar pessoas e empresas a viverem com significado e assim liderar a revolução do propósito no mundo”.

• minha missão é "oferecer conteúdo e experiências transformadoras por meio de livros, cursos, formações, consultoria e educação corporativa".

Visão: aqui está o "o que", ou seja, o que desejo ajudar a construir no mundo ao meu redor a partir das minhas ações. Qual é a minha visão de mundo ideal.

Exemplo:

• meu propósito é “Inspirar pessoas e empresas a viverem com significado”.

• minha missão é “Oferecer conteúdo e experiências transformadoras por meio de livros, cursos, formações, consultoria e educação corporativa”.

• minha visão é "Um mundo aonde todas as pessoas e empresas estão conectadas com a sua essência, vivendo e aplicando seu propósito, sendo a mudança que desejam ver no mundo e alcançando resultados extraordinários que geram prosperidade integral".

Espero verdadeiramente ter contribuído para clarificar estes conceitos pra você, e, acima de tudo, ter provocado o desejo de materializá-los em uma declaração pessoal, que reflete sua verdadeira essência.

Lembre-se: estas declarações, assim como a vida, estão longe de serem estáticas, são totalmente mutáveis e podem evoluir ao longo do tempo a partir de novas experiências e percepções. Portanto, que tal visitá-las de tempos em tempos e se perguntar: isto ainda faz sentido pra mim?

Portanto, reconheça e VIVA seu propósito, EXECUTE sua missão e CONSTRUA sua visão de mundo todos os dias.