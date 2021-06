Prorrogadas inscrições para contratação de médicos para atenção primária em Salvador

As incrições para o chamamento público de médicos por Pessoas Jurídica (PJ) continuam abertas em Salvador. As vagas são para atuação na atenção primária, em clínica médica, pediatria e ginecologia. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a medida é uma estratégia para garantir a recomposição do quadro funcional dos postos de saúde de Salvador.

Quem se interessar deve fazer o cadastro de maneira on-line. Os documentos exigidos e o procedimento estão descritos no edital do processo.

Os novos médicos terão contratação imediata, com regimes de 20h ou 40h, e remuneração de até R$ 15 mil. Eles vão atuar na ponta de entrada do tratamento dos pacientes, além de terem papel na prevenção de doenças, ajudando a desafogar os outros níveis de atenção à saúde, como as emergências.

“Estamos empenhando esforços para o credenciamento e contratação desses profissionais, a fim de oportunizar a habilitação de um quantitativo maior de médicos através do chamamento e dar uma resposta rápida à população a respeito da recomposição de profissionais na rede", diz o secretário Leo Prates.