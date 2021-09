Prorrogado o prazo de inscrição do processo seletivo de militares temporários do Exército

Foi prorrogado o prazo de inscrição para o processo seletivo de Militares Temporários promovido pelo Exército, atualmente realizado na 6ª Região Militar do Exército Brasileiro. O novo prazo é até 17 de setembro.

A etapa é referente à formação de um cadastro reserva para a contratação de 01 Oficial Técnico Temporário (Engenheiro Ambiental) e de 04 Sargentos Técnicos Temporários (03 Operadores de Motoniveladora e 01 Operador de Escavadeira Hidráulica), que serão empregados, primordialmente, na obra do Lote 6F da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL), no interior da Bahia, que está a cargo do Exército Brasileiro.

Para realizar a inscrição, é necessário ir presencialmente no 4° Batalhão de Engenharia de Construção (4º BEC), em Barreiras (BA), ou ir até uma agência dos Correios, conforme previsto no Edital do Processo Seletivo, disponível na página eletrônica do 4º BEC, no endereço http://www.4becnst.eb.mil.br/index.php/processo-seletivo-4-bec-2021.

A obra ferroviária no Lote 6F da FIOL é de coordenação do Comando do 1° Grupamento de Engenharia, João Pessoa (PB), e terá execução do 4° Batalhão de Engenharia de Construção.O projeto é fruto de parceria com a VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S/A e terá 18,34 km de extensão, entre as cidades de São Desidério (BA) e Bom Jesus da Lapa (BA).

A obra contará com mais de 300 militares e civis, além de 200 viaturas e equipamentos.

O empreendimento marca o retorno da Engenharia de Construção do Exército Brasileiro às obras ferroviárias e tem como objetivo facilitar a circulação da produção agrícola do oeste baiano, gerando emprego e renda para a região.