Proteção de encosta beneficia mil moradores da Boa Vista do Lobato

Os moradores da Boa Vista do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, receberam uma nova geomanta na manhã desta terça-feira (22). O equipamento foi entregue pelo prefeito ACM Neto, que lembrou que Salvador viveu um dos anos mais chuvosos da sua história. "Hoje a chuva vem, com intensidade, com volume recorde, mas encontra a cidade mais preparada", afirmou.

Ele disse que ainda existem áreas de riscos apesar do esforço. "Existem em Salvador mais de mil áreas de grande risco. Agora vejam que em poucos anos nós conseguimos proteger aproximadamente um terço dessas áreas", afirmou Neto. "Ainda há muito ser feito", disse.

A geomanta fica na rua Marciano Porcino tem 1.342,65 metros quadrados e, segundo a prefeitura, a proteção da encosta beneficia cerca de mil moradores. O investimento na obra foi de R$ 185.782,48.

A prefeitura informou que a implantação das geomantas em Salvador é uma forma de proporcionar maior segurança dos cidadãos que vivem em áreas de risco. Desde 2016, o município aplicou mais de 118 mil metros quadrados dessa proteção na cidade, com investimento superior a R$17 milhões.