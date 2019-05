Proteção de encosta no Rio Vermelho vai beneficiar 100 famílias

Aproximadamente 100 famílias moradoras da Rua Teófilo Falcão, na comunidade da Vila Mattos, no Rio Vermelho, passam a contar agora com uma geomanta aplicada sobre uma área de 417,81 m² no bairro. A entrega da obra foi realizada pelo prefeito em exercício e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis, nesta terça-feira (21).

Desde o início da atual gestão do prefeito ACM Neto, a Prefeitura já entregou 152 geomantas com investimento de R$ 14 milhões através da Defesa Civil de Salvador (Codesal) e estima autorização para execução de mais 28. A prefeitura investiu R$ 62.296,42 na execução desta obra, para que os moradores tenham maior segurança, principalmente no período de chuvas.

Reis ressaltou a importância dos investimentos municipais em obras e ações para proteger a população que mora em áreas de risco na cidade. Ele reforçou que a prefeitura tem trabalhado nestas regiões não apenas no período de chuva.

Diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macêdo (esq), e vice-prefeito Bruno Reis supervisionam obra (Foto: Divulgação)

“É assim, é chovendo e a gente trabalhando. A gente não para. Vamos chegar a 180 geomantas na cidade, com as 28 que foram autorizadas recentemente pelo prefeito ACM Neto. Com as novas obras de contenção de encostas, teremos 90 áreas de risco protegidas definitivamente em Salvador. Somando, temos mais de R$ 200 milhões em investimentos e vem muito mais projetos por aí, esse trabalho não vai parar, tem que ser permanente”, afirmou o vice-prefeito.

Reis contou também que reza toda noite pedindo a São Pedro para que não chova em determinadas áreas da cidade que vivem situação de risco. “Sempre quando olho na minha janela e vejo que está chovendo, eu peço calma a São Pedro, digo que assim está bom, ligo para Sosthenes, mando um WhatsApp, e peço muito a São Pedro para não chover”, brincou Bruno.

Casado e pai de dois filhos, o corretor de imóveis, Antônio de Jesus, 49 anos, é nascido e criado na Vila Matos. Ele conta que a obra de intervenção veio para mudar a vida dos moradores.

“Aqui era uma área de muito risco. Nós cobrávamos bastante por essa intervenção e agora ela aconteceu, só temos que agradecer. Graças a Deus não chegou a cair nenhuma casa por aqui, mas sempre tínhamos aquela aflição e o medo de acontecer algo”, contou Antônio.

Para a autônoma Dalmireide de Jesus, 43, moradora do bairro desde a infância, a entrega da geomanta na comunidade é motivo para comemoração. “Temos que comemorar, porque realmente ficou muito bom. Aqui antes estava muito perigoso, um vizinho já chegou a cair uma vez e machucou a perna”, revelou Dalmireide.

Outras ações

A prefeitura já desenvolve outras ações para enfrentar o período de chuva, como a preparação de operações especiais e os simulados, além da implantação dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUPDECs) e do sistema de alarmes e alertas.

De acordo com o diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macêdo, Salvador tem mais de mil áreas de risco como a da Vila Mattos.

“Em 2018 nós aplicamos lonas em mais de mil áreas da cidade o que corresponde, necessariamente, a áreas que estão entre baixo, médio e alto risco. Várias solicitações chegam para nós e enviamos para a nossa equipe técnica vistoriar e identificar a possibilidade ou não de instalação da geomanta. Se for identificada, ela entra em nosso catálogo para futuras aprovações e assim garantir a segurança de mais áreas da nossa cidade”, explicou Sosthenes.

O que são?

Geomantas são sistemas permeáveis de estrutura tridimensional ou bidimensional utilizadas no revestimento de solos para reforçar e proteger a vegetação da ação de intempéries em áreas suscetíveis à erosão. Podem ser aplicadas tanto em taludes como em áreas planas de aterros e cortes de rodovias e ferrovias, taludes de canais, rios e lagoas, taludes de pilhas de minérios e em coberturas de aterros sanitários e industriais, entre outros.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier